AO VIVO: Nova reunião de negociação sobre o tarifaço após reunião Lula-Trump

Delegação brasileira e norte-americana se reunir nesta segunda-feira, 27, ainda na Malásia, para discutir cronograma de negociações sobre as tarifas de 50%

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 28, repercute a reunião das delegações do Brasil e Estados Unidos para negociar a suspensão das tarifas de 50% aplicadas em produtos brasileiros. A reunião aconteceu nesta segunda-feira, 27, após o encontro entre o presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump corrido da Malásia neste domingo, 26.

A reunião aconteceu no local de hospedagem da delegação norte-americana, ainda na Malásia. Não houveram medidas imediatas disso suspensão das tarifas, mas um cronograma com outras reuniões foi agendado. A expectativa é que uma suspensão temporária das tarifas seja acordada durante a rodada de negociações. Os dois lados concordaram em realizar uma reunião na próxima semana em Washington.