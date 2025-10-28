AO VIVO: Nova reunião de negociação sobre o tarifaço após reunião Lula-Trump

AO VIVO: Nova reunião de negociação sobre o tarifaço após reunião Lula-TrumpDelegação brasileira e norte-americana se reunir nesta segunda-feira, 27, ainda na Malásia, para discutir cronograma de negociações sobre as tarifas de 50%
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 28, repercute a reunião das delegações do Brasil e Estados Unidos para negociar a suspensão das tarifas de 50% aplicadas em produtos brasileiros. A reunião aconteceu nesta segunda-feira, 27, após o encontro entre o presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump corrido da Malásia neste domingo, 26.
A reunião aconteceu no local de hospedagem da delegação norte-americana, ainda na Malásia. Não houveram medidas imediatas disso suspensão das tarifas, mas um cronograma com outras reuniões foi agendado. A expectativa é que uma suspensão temporária das tarifas seja acordada durante a rodada de negociações. Os dois lados concordaram em realizar uma reunião na próxima semana em Washington.
Leia mais
Participaram da reunião o ministro das relações exteriores do Brasil, Mauro Vieira, o secretário-executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Márcio Elias Rosa e o assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência, Audo Faleiro. Do lado estadunidense, participaram o orepresentante comercial Jamieson Greer, e o secretário de Tesouro, Scott Bessent.
Assista
Acompanhe
O programaO POVO Newsocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.
Quando:Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde:Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e TikTok do O POVODúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente