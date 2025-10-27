Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que bolsonaristas falam sobre encontro de Trump com Lula: 'Foto pra inglês ver'
Agência BBC

O que bolsonaristas falam sobre encontro de Trump com Lula: 'Foto pra inglês ver'

Trump e Lula se reuniram às margens de cúpula na Malásia. A conversa foi marcada pelo clima cordial, com líder americano se dizendo 'honrado' em encontrar o brasileiro.
Autor Julia Braun - Da BBC News Brasil em Londres
Autor
Julia Braun - Da BBC News Brasil em Londres Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Jair Bolsonaro com o filho Eduardo Bolsonaro ao fundo
Getty Images

Parlamentares e aliados de Jair Bolsonaro (PL) minimizaram o progresso anunciado pelas autoridades brasileiras nas negociações com os Estados Unidos e criticaram a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao incluir a Venezuela na pauta de sua conversa com Donald Trump na Malásia neste domingo (26/10).

As figuras, que chegaram a adotar um tom de celebração quando as autoridades americanas anunciaram medidas de retaliação contra o Brasil em julho deste ano, afirmaram que a culpa pela implementação das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros recai sobre o governo Lula. Um deles resumiu o encontro deste domingo como "uma foto pra inglês ver".

Trump e Lula se reuniram às margens da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) na capital Kuala Lumpur. A conversa foi marcada pelo clima cordial, com Trump se dizendo "honrado" em encontrar o presidente brasileiro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou nas redes sociais que o governo brasileiro saiu da reunião com Trump "sem absolutamente nenhuma notícia boa para os brasileiros".

Ele respondeu a uma publicação do também senador Humberto Costa (PT-PE), que celebrava o encontro em Kuala Lumpur como uma vitória do diálogo e da soberania nacional.

Trump disse que o assunto “Bolsonaro” não era de interesse do repórter que perguntou.

A única soberania que Lula defende é a de traficantes, “vítimas dos usuários”.

Os assuntos governo brasileiro aliado de ditaduras, como a… pic.twitter.com/F924Mnhvvj

— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 26, 2025

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilhou a postagem do irmão e, em um tuíte próprio, chamou a atenção para a empatia que Donald Trump nutre por Jair Bolsonaro.

"Interessante laço entre Trump e Bolsonaro é a empatia", escreveu no X, sugerindo ainda que a linguagem corporal do republicano durante a reunião com Lula mostraria que o líder americano espera uma mudança de posição do brasileiro no futuro.

"A capacidade de @realDonaldTrump se colocar no lugar de @jairbolsonaro e imaginar que, quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá", afirmou Eduardo Bolsonaro.

Em outra publicação, o deputado criticou ainda o fato do presidente brasileiro ter mencionado a atual tensão entre Venezuela e Estados Unidos em uma conversa com "o 01 da economia mundial".

-Não falaram de Bolsonaro;

-Lula explicou a injustiça de sancionar Moraes (sem citar JB!);

-Trump curtiu Lula ter-se posto como mediador para o assunto: narcoditador Maduro.

Nos poucos minutos com o 01 da economia mundial trataram de... VENEZUELA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar