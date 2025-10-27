O que bolsonaristas falam sobre encontro de Trump com Lula: 'Foto pra inglês ver'Trump e Lula se reuniram às margens de cúpula na Malásia. A conversa foi marcada pelo clima cordial, com líder americano se dizendo 'honrado' em encontrar o brasileiro.
Parlamentares e aliados de Jair Bolsonaro (PL) minimizaram o progresso anunciado pelas autoridades brasileiras nas negociações com os Estados Unidos e criticaram a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao incluir a Venezuela na pauta de sua conversa com Donald Trump na Malásia neste domingo (26/10).
As figuras, que chegaram a adotar um tom de celebração quando as autoridades americanas anunciaram medidas de retaliação contra o Brasil em julho deste ano, afirmaram que a culpa pela implementação das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros recai sobre o governo Lula. Um deles resumiu o encontro deste domingo como "uma foto pra inglês ver".
Trump e Lula se reuniram às margens da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) na capital Kuala Lumpur. A conversa foi marcada pelo clima cordial, com Trump se dizendo "honrado" em encontrar o presidente brasileiro.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou nas redes sociais que o governo brasileiro saiu da reunião com Trump "sem absolutamente nenhuma notícia boa para os brasileiros".
Ele respondeu a uma publicação do também senador Humberto Costa (PT-PE), que celebrava o encontro em Kuala Lumpur como uma vitória do diálogo e da soberania nacional.
Prezado Vampirão, a mentira está no DNA do pt.
Trump disse que o assunto “Bolsonaro” não era de interesse do repórter que perguntou.
A única soberania que Lula defende é a de traficantes, “vítimas dos usuários”.
Os assuntos governo brasileiro aliado de ditaduras, como a… pic.twitter.com/F924Mnhvvj
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilhou a postagem do irmão e, em um tuíte próprio, chamou a atenção para a empatia que Donald Trump nutre por Jair Bolsonaro.
"Interessante laço entre Trump e Bolsonaro é a empatia", escreveu no X, sugerindo ainda que a linguagem corporal do republicano durante a reunião com Lula mostraria que o líder americano espera uma mudança de posição do brasileiro no futuro.
"A capacidade de @realDonaldTrump se colocar no lugar de @jairbolsonaro e imaginar que, quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá", afirmou Eduardo Bolsonaro.
Em outra publicação, o deputado criticou ainda o fato do presidente brasileiro ter mencionado a atual tensão entre Venezuela e Estados Unidos em uma conversa com "o 01 da economia mundial".
Então, segundo o MRE:
-Não falaram de Bolsonaro;
-Lula explicou a injustiça de sancionar Moraes (sem citar JB!);
-Trump curtiu Lula ter-se posto como mediador para o assunto: narcoditador Maduro.
Nos poucos minutos com o 01 da economia mundial trataram de... VENEZUELADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente