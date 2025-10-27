O que bolsonaristas falam sobre encontro de Trump com Lula: 'Foto pra inglês ver'

Trump e Lula se reuniram às margens da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) na capital Kuala Lumpur. A conversa foi marcada pelo clima cordial, com Trump se dizendo "honrado" em encontrar o presidente brasileiro. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou nas redes sociais que o governo brasileiro saiu da reunião com Trump "sem absolutamente nenhuma notícia boa para os brasileiros". Ele respondeu a uma publicação do também senador Humberto Costa (PT-PE), que celebrava o encontro em Kuala Lumpur como uma vitória do diálogo e da soberania nacional. Prezado Vampirão, a mentira está no DNA do pt.

Trump disse que o assunto “Bolsonaro” não era de interesse do repórter que perguntou. A única soberania que Lula defende é a de traficantes, “vítimas dos usuários”. Os assuntos governo brasileiro aliado de ditaduras, como a… pic.twitter.com/F924Mnhvvj

— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 26, 2025 Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilhou a postagem do irmão e, em um tuíte próprio, chamou a atenção para a empatia que Donald Trump nutre por Jair Bolsonaro. "Interessante laço entre Trump e Bolsonaro é a empatia", escreveu no X, sugerindo ainda que a linguagem corporal do republicano durante a reunião com Lula mostraria que o líder americano espera uma mudança de posição do brasileiro no futuro. "A capacidade de @realDonaldTrump se colocar no lugar de @jairbolsonaro e imaginar que, quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá", afirmou Eduardo Bolsonaro.

Em outra publicação, o deputado criticou ainda o fato do presidente brasileiro ter mencionado a atual tensão entre Venezuela e Estados Unidos em uma conversa com "o 01 da economia mundial". Então, segundo o MRE: