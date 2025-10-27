STF: entenda decisão sobre nomear parentes para cargos políticos

Ministros formaram maioria para permitir a nomeação de parentes para cargos políticos / Crédito: Bruno Moura/STF

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria, no último dia 23, para permitir a nomeação de parentes para cargos políticos, posições como secretários municipais e estaduais ou até mesmo ministros de governo.

A decisão reafirma um entendimento que o Tribunal aplica há anos e, na prática, flexibiliza as regras contra o nepotismo, que caracteriza o ato de favorecer parentes e afins na gestão pública, nomeando-os para cargos públicos, por vezes em detrimento do mérito e da capacidade funcional.



O caso é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1.133.118, com repercussão geral Instituto processual pelo qual se reserva ao STF o julgamento de temas trazidos em recursos extraordinários que apresentem questões relevantes sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



O caso é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1.133.118, com repercussão geral Instituto processual pelo qual se reserva ao STF o julgamento de temas trazidos em recursos extraordinários que apresentem questões relevantes sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.

Fonte: Supremo Tribunal Federal reconhecida (Tema 1.000). Ou seja, o que for decidido nesse processo valerá como orientação obrigatória para todos os tribunais do País, em situações semelhantes. Cargos políticos x cargos administrativos Para o STF, a distinção entre cargos políticos e administrativos é primordial. A Corte entende que o nepotismo atinge o núcleo da moralidade administrativa quando envolve funções de caráter técnico ou hierárquico, mas não necessariamente quando se trata de cargos de confiança política. Cargos políticos: ligados diretamente à formulação e à execução de políticas públicas, exercidos por pessoas de confiança do chefe do Poder Executivo. Enquadram-se nesse grupo ministros, secretários estaduais e municipais, e alguns dirigentes de alto escalão que representam o governo em decisões estratégicas.

ligados diretamente à formulação e à execução de políticas públicas, exercidos por pessoas de confiança do chefe do Poder Executivo. Enquadram-se nesse grupo ministros, secretários estaduais e municipais, e alguns dirigentes de alto escalão que representam o governo em decisões estratégicas. Cargos administrativos: detém caráter mais burocrático e permanente. São postos vinculados à rotina da máquina pública, como chefias, coordenações, assessoramentos e funções gratificadas, que devem seguir o princípio da impessoalidade e privilegiar o mérito técnico.

O caso de Tupã (SP) O julgamento decorre da análise da constitucionalidade de uma lei do município paulista de Tupã (SP). Em 2013, a cidade aprovou uma lei que proibia a contratação de parentes até terceiro grau do prefeito, vice-prefeito e vereadores para cargos temporários ou em comissão na administração municipal.

No entanto, havia uma exceção: a norma permitia a nomeação de parentes para o cargo de secretário da Prefeitura de Tupã. Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo (TJ-SP) declarou a inconstitucionalidade da lei municipal. O município entrou com um recurso no STF, afirmando que a nomeação em cargos políticos não estaria abrangida pela Súmula Vinculante 13 "A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal", dispõe a SV13.



Fonte: Supremo Tribunal Federal , firmada em 2008 pelo Supremo, e que estabelece a proibição da prática de nepotismo na administração pública brasileira. Embora a literalidade do trecho não faça exceções, o STF tem argumentado a diferenciação entre cargos de natureza estritamente administrativa e cargos de natureza política, entendendo que, para estes últimos, o chefe do Poder Executivo (prefeito, governador, presidente) detém de certa discricionariedade para nomear seus auxiliares diretos, desde que observados os requisitos de qualificação técnica e moralidade.

Como votaram os ministros Na sessão da semana passada, o placar chegou a 6x1 a favor do entendimento de que essas nomeações não configuram nepotismo quando se tratam de cargos de natureza política. Foram favoráveis a esta tese o relator Luiz Fux e os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Apenas o ministro Flávio Dino divergiu do relator. Ele defendeu que a súmula se aplica a todos os cargos e manifestando preocupação com o nepotismo familiar. "Eu estou falando de precedente de 2008. Em 2021, é claro que o Congresso Nacional conhecia os precedentes. Contudo, ao legislar banir o nepotismo e tipificá-lo como improbidade, não excepcionou cargos políticos (...) e esta é a razão pela qual eu proponho a revisão da jurisprudência", declarou.

Dino ainda criticou a utilização de mecanismos para contornar a proibição ao nepotismo, ironizando: "Cria-se secretário de pesca, depois secretário de pesca de peixe, secretário de pesca de água salgada, secretário de pesca de água doce... E aí é tudo cargo de natureza política. Eu não estou falando algo caricato, estou falando de coisas que acontecem". Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu, em seu parecer, a constitucionalidade da lei que permite as nomeações, desde que não configurem fraude à lei ou nepotismo cruzado, argumentando que o Poder Judiciário não deve avaliar a qualificação técnica dos agentes políticos para preservar a separação de poderes. Próximos passos O julgamento foi suspenso e será retomado na próxima sessão, marcada para esta quarta-feira, 29 de outubro, com os votos dos ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Na sessão seguinte também será formulada uma tese, que deve ser utilizada como guia para casos semelhantes que estão tramitando em instâncias inferiores.

