Paraná Pesquisas: Lula lidera todos os cenários de primeiro turno para as eleições de 2026

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 27, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente em todas as simulações de primeiro turno das eleições de 2026. A pesquisa propôs cenários em que Lula enfrenta a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Também compõem a sondagem o governador do Paraná Ratinho Júnior (PSD); o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo); o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil) e Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB. A pesquisa é a primeira realizada depois do presidente afirmar que vai concorrer à reeleição em 2026. O anúncio foi feito na última quinta-feira, 23, em visita a Indonésia. Cenário 1 Lula (PT): 37,3%

Michelle Bolsonaro (PL): 28% Ratinho Júnior (PSD): 8,5% Ciro Gomes (PSDB): 8,2%

Ronaldo Caiado (União): 4,2% Romeu Zema (Novo): 2% Não sabe/não opinou: 5,5%

Nenhum/branco/nulo: 6,2% Cenário 2 Lula (PT): 37,4%