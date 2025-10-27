Lula lidera relevância nas redes sociais; Eduardo vem em segundo

Levantamento aponta domínio de Lula nas redes sociais; Eduardo Bolsonaro é principal opositorPresidente aparece em 1º lugar no ranking da Nexus entre 11 possíveis candidatos ao Planalto em 2026; Eduardo Bolsonaro se destaca em três das cinco plataformas avaliadas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o ranking de relevância nas redes sociais entre os 11 nomes cotados para a disputa presidencial de 2026, segundo levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados.
O estudo analisou a presença digital dos possíveis concorrentes nas cinco principais redes (Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok), entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2025. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi incluído porque continua inelegível.
Com 79,76 pontos (em escala de 0 a 100), Lula obteve o maior score global, com desempenho em todas as plataformas. O resultado reflete tanto a popularidade quanto a qualidade do engajamento — e evidencia a polarização do cenário político.
Como o índice IR² Nexus mede a influência
O Índice de Relevância nas Redes (IR² Nexus) é uma metodologia própria que pondera quatro fatores:
- frequência de publicações;
- engajamento (interações ponderadas);
- alcance (base de seguidores);
- eficiência (média de interações por post).
O score global não é uma simples média: integra os resultados de cada rede com pesos distintos, conforme sua importância estratégica para o perfil do candidato. Segundo o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, “o volume de publicações nem sempre se traduz em maior engajamento”, o que reforça a importância da eficiência de cada post.
Consistência digital de Lula
A força digital de Lula aparece na constância. Ele ficou em 1º ou 2º lugar em todas as plataformas, mostrando maior capacidade de mobilização nas redes. Logo atrás, a oposição domina o ranking; Eduardo Bolsonaro (58,76 pontos) é o segundo colocado, seguido por Flávio Bolsonaro (49,02) e Tarcísio de Freitas (30,14).
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ocupa a 6ª posição, com 12,85 pontos, mesmo sem contas ativas em três das cinco redes. Já Eduardo Bolsonaro poderia ampliar seu desempenho caso tivesse perfil no TikTok.
Lula domina TikTok e Instagram
A análise por plataforma revela contrastes importantes:
- TikTok (Supremacia de Lula) — Lula lidera com 98,78 pontos, mais que o dobro do segundo colocado. Ele concentra a maior audiência e volume de interações. Tarcísio de Freitas (39,27) é o 2º. Eduardo e Michelle Bolsonaro não têm perfil na rede.
- Instagram (Liderança forte) — Lula também lidera, com 90,24 pontos, somando base ampla de seguidores e alto engajamento. Flávio Bolsonaro (62,63) aparece em 2º e Eduardo Bolsonaro (50,70) em 3º.
Leia mais
Nas demais plataformas, o deputado Eduardo Bolsonaro lidera:
- X (Twitter): 76,93 pontos, com alto volume de postagens e interações. Lula vem logo atrás, com 69,43.
- Facebook: 81,57 pontos, também à frente de Lula (65,97).
- YouTube: 95,43 pontos, superando o presidente (61,07) em frequência e engajamento.
Polarização reflete-se nas narrativas digitais
As narrativas nas redes reforçam a divisão política do país. Lula e Fernando Haddad divulgam políticas públicas, programas sociais, ações ambientais e defesa da democracia e dos direitos humanos.
Eduardo, Flávio e Michelle Bolsonaro, junto a Tarcísio de Freitas, focam em críticas ao governo, defesa de Jair Bolsonaro e temas conservadores como fé, família e anistia aos presos de 8 de janeiro.
Tokarski observa que o índice considera o volume e a qualidade das interações, sem avaliar se as menções são positivas ou negativas. Dentro desse critério, Lula mantém a maior relevância e capacidade de mobilização digital entre os possíveis candidatos de 2026.