Lula lidera relevância nas redes sociais; Eduardo vem em segundo

Pesquisa mostrou que presidente Lula tem a maior presença digital dos possíveis concorrentes nas cinco principais redes sociais / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o ranking de relevância nas redes sociais entre os 11 nomes cotados para a disputa presidencial de 2026, segundo levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados. O estudo analisou a presença digital dos possíveis concorrentes nas cinco principais redes (Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok), entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2025. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi incluído porque continua inelegível.

Com 79,76 pontos (em escala de 0 a 100), Lula obteve o maior score global, com desempenho em todas as plataformas. O resultado reflete tanto a popularidade quanto a qualidade do engajamento — e evidencia a polarização do cenário político. Ranking de relevância digital (jan-jul/2025) Crédito: Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados // Arte: O Povo Como o índice IR² Nexus mede a influência O Índice de Relevância nas Redes (IR² Nexus) é uma metodologia própria que pondera quatro fatores: frequência de publicações;

engajamento (interações ponderadas);

alcance (base de seguidores);

eficiência (média de interações por post). O score global não é uma simples média: integra os resultados de cada rede com pesos distintos, conforme sua importância estratégica para o perfil do candidato. Segundo o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, “o volume de publicações nem sempre se traduz em maior engajamento”, o que reforça a importância da eficiência de cada post.

Consistência digital de Lula A força digital de Lula aparece na constância. Ele ficou em 1º ou 2º lugar em todas as plataformas, mostrando maior capacidade de mobilização nas redes. Logo atrás, a oposição domina o ranking; Eduardo Bolsonaro (58,76 pontos) é o segundo colocado, seguido por Flávio Bolsonaro (49,02) e Tarcísio de Freitas (30,14). A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ocupa a 6ª posição, com 12,85 pontos, mesmo sem contas ativas em três das cinco redes. Já Eduardo Bolsonaro poderia ampliar seu desempenho caso tivesse perfil no TikTok. Lula domina TikTok e Instagram A análise por plataforma revela contrastes importantes: