Primeira Turma do STF condena réus do núcleo 4 da trama golpista

Primeira Turma do STF condena réus do núcleo 4 da trama golpistaCom voto de Cármen Lúcia, placar do julgamento ficou em 3 a 1. Réus respondem por cinco crimes
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta terça-feira, 21, os réus do núcleo 4 da trama golpista. O voto da ministra Cármen Lúcia deixou formou o placar de 3 a 1 pela condenação dos investigados. Além dela, votaram para condenar: Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e o presidente da turma, Flávio Dino. O placar final ficou em 4 x 1.
Além de analisarem o mérito, os ministros vão decidir as penas dos condenados.
O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Cristiano Zanin foram favoráveis pela condenação. Em seguida, o ministro Luiz Fux se mostrou contrário e votou pela absolvição dos réus. Em seguida, a ministra Cármen Lúcia acompanhou os votos de Moraes e Zanin e votou pela condenação dos réus.
Assim como no julgamento do chamado núcleo crucial, que incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fux divergiu do voto da maioria e também votou pela absolvição dos réus. Nesta terça-feira, o ministro do STF pediu para deixar a Primeira Turma e pediu para ser transferido para a Segunda Turma, considerando a vaga aberta com a aposentadoria do ex-ministro Luís Roberto Barroso.
A acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa o núcleo 4 de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral e promover ataques a instituições e autoridades em 2022.
O grupo é formado por sete réus: Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército), Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército), Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal), Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército), Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército), Marcelo Araújo Bormevet (policial federal) e Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército).
Os réus respondem por cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.