Primeira Turma do STF condena réus do núcleo 4 da trama golpista

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar Núcleo 4 da trama golpista / Crédito: Rosinei Coutinho/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta terça-feira, 21, os réus do núcleo 4 da trama golpista. O voto da ministra Cármen Lúcia deixou formou o placar de 3 a 1 pela condenação dos investigados. Além dela, votaram para condenar: Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e o presidente da turma, Flávio Dino. O placar final ficou em 4 x 1. Além de analisarem o mérito, os ministros vão decidir as penas dos condenados.