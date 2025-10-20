Lula indica Guilherme Boulos para Secretaria-Geral da Presidência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta segunda-feira, 20, a indicação do deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) para a Secretaria-Geral da Presidência. A pasta é responsável pela articulação com movimentos sociais.

Boulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo (PT) na função. A nomeação de Boulos sai nesta terça-feira, 21, no Diário Oficial. A indicação aconteceu após reunião com Boulos, Márcio e outros ministros de Lula.