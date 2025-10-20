Lula indica Guilherme Boulos para Secretaria-Geral da Presidência

Lula anuncia Guilherme Boulos na chefia da Secretaria-Geral da PresidênciaBoulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo (PT) na função
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta segunda-feira, 20, a indicação do deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) para a Secretaria-Geral da Presidência. A pasta é responsável pela articulação com movimentos sociais.
Boulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo (PT) na função. A nomeação de Boulos sai nesta terça-feira, 21, no Diário Oficial. A indicação aconteceu após reunião com Boulos, Márcio e outros ministros de Lula.
"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o deputado federal Guilherme Boulos nesta segunda-feira (20) e o convidou para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo na função. Márcio, a ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e os ministro Rui Costa (Casa Civil) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social) participaram do encontro com o presidente. A nomeação de Boulos sairá publicada no Diário Oficial de amanhã", diz nota publicada pela gestão.
Mais informações em instantes
