Lula indica Guilherme Boulos para Secretaria-Geral da Presidência

Boulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo (PT) na função
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta segunda-feira, 20, a indicação do deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) para a Secretaria-Geral da Presidência. A pasta é responsável pela articulação com movimentos sociais.

Boulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo (PT) na função. A nomeação de Boulos sai nesta terça-feira, 21, no Diário Oficial. A indicação aconteceu após reunião com Boulos, Márcio e outros ministros de Lula. 

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o deputado federal Guilherme Boulos nesta segunda-feira (20) e o convidou para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo na função. Márcio, a ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e os ministro Rui Costa (Casa Civil) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social) participaram do encontro com o presidente. A nomeação de Boulos sairá publicada no Diário Oficial de amanhã", diz nota publicada pela gestão.

