George Santos agradece a Trump por perdão que o tirou da prisão

Ex-deputado republicano George Santos deixou prisão federal na sexta-feira, 17, após perdão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump / Crédito: Reprodução/Facebook

O ex-deputado republicano por Nova York, George Santos, voltou aos holofotes, dois dias após o presidente Donald Trump o conceder o perdão. O brasileiro, que cumpriu apenas 84 dias de uma sentença de 87 meses, após se declarar culpado de fraude eletrônica e roubo de identidade, usou aparições em programas para expressar gratidão e criticar o sistema carcerário dos EUA.

Santos relatou que sua libertação foi uma "surpresa" e disse ter ido à missa e se confessado na quinta-feira, 16, e na sexta, outros presos o chamaram para ver a notícia de sua soltura na TV.

Durante o tempo em que esteve preso, Santos chegou a escrever colunas para jornais descrevendo a situação na prisão. Em relação aos que condenaram sua libertação, Santos foi incisivo. Ele citou o perdão do presidente Joe Biden a membros de sua família, como Hunter Biden, e disse à CNN: “Perdoem-me se não estou prestando muita atenção à indignação dos meus críticos”.

Crimes Confessados e gastos de campanha

Santos se declarou culpado, em abril, de acusações que incluíam fraude eletrônica e roubo de identidade. Ele admitiu ter mentido ao Congresso, roubado dinheiro de doadores de campanha e recebido benefícios de desemprego fraudulentamente.

Uma investigação ética do Congresso revelou que Santos havia usado indevidamente verbas de campanha em:

