George Santos agradece a Trump por perdão que o tirou da prisão

George Santos fala em "segunda chance" e agradece a Trump por perdão concedidoApós 84 dias preso, ex-deputado diz querer atuar na reforma prisional e atacou a administração da unidade em que esteve detido
O ex-deputado republicano por Nova York, George Santos, voltou aos holofotes, dois dias após o presidente Donald Trump o conceder o perdão. O brasileiro, que cumpriu apenas 84 dias de uma sentença de 87 meses, após se declarar culpado de fraude eletrônica e roubo de identidade, usou aparições em programas para expressar gratidão e criticar o sistema carcerário dos EUA.
Santos relatou que sua libertação foi uma "surpresa" e disse ter ido à missa e se confessado na quinta-feira, 16, e na sexta, outros presos o chamaram para ver a notícia de sua soltura na TV.
Em entrevistas após a libertação, o ex-parlamentar foi questionado sobre o futuro e afirmou ter dito a Trump que deseja dedicar sua "segunda chance" à reforma prisional, tema que ele disse querer abordar de forma "verdadeiramente humana" e não partidária. Ele chamou a prisão de "o grande equalizador", citando ter convivido com "um bilionário" e "pessoas em situação de rua".
Santos também aproveitou para pedir o benefício para Samuel Miele, ex-membro da equipe de campanha dele, condenado e preso por fraude eletrônica.
Resposta aos Críticos
As aparições de Santos foram marcadas por críticas diretas à administração da prisão. Ele atacou a diretora da Instituição Correcional Federal Fairton, em Nova Jersey, referindo-se a ela como "Diretora Kelly", e a classificou como "uma diretora retaliatória" e "um ser humano horrível", alegando ter sido colocado em "isolamento segregado" sem "nenhuma razão válida" após 41 dias.
Durante o tempo em que esteve preso, Santos chegou a escrever colunas para jornais descrevendo a situação na prisão. Em relação aos que condenaram sua libertação, Santos foi incisivo. Ele citou o perdão do presidente Joe Biden a membros de sua família, como Hunter Biden, e disse à CNN: “Perdoem-me se não estou prestando muita atenção à indignação dos meus críticos”.
Crimes Confessados e gastos de campanha
Santos se declarou culpado, em abril, de acusações que incluíam fraude eletrônica e roubo de identidade. Ele admitiu ter mentido ao Congresso, roubado dinheiro de doadores de campanha e recebido benefícios de desemprego fraudulentamente.
Uma investigação ética do Congresso revelou que Santos havia usado indevidamente verbas de campanha em:
- Botox
- Moda de grife e cosméticos
- Compras no OnlyFans
Apesar de se declarar focado na reforma prisional, o ex-congressista não descartou completamente um retorno à política, dizendo à Fox News que concorrer novamente "definitivamente não é algo que eu queira fazer no momento", mas acrescentando: "Não descarto".
Quem é George Santos?
George Santos, o filho de imigrantes brasileiros que chegou ao Congresso dos EUA em 2022, como um republicano por Nova York, rapidamente se tornou sinônimo de escândalo. Sua ascensão foi ofuscada por revelações de que ele forjou grande parte de sua biografia, deturpando seu histórico profissional, acadêmico e até mesmo suas origens étnicas e religiosas.
A pressão ética e legal levou à histórica expulsão da Câmara dos Representantes, em dezembro de 2023, um evento raro que o tornou apenas o sexto congressista a ser removido por votação.
A queda de Santos culminou em acusações criminais, onde ele se declarou culpado de fraude eletrônica, roubo de identidade e outros crimes financeiros. A condenação foi, agora, perdoada pelo presidente Donald Trump.