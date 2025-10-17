Trump perdoa George Santos e ordena que ex-parlamentar filho de brasileiros saia da prisão: 'Tenha uma ótima vida!'

EPA-EFE/REX/Shutterstock George Santos em foto de 2023; ele é filho de brasileiros e nasceu em Nova York O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comutou a pena de George Santos, ex-congressista republicano e filho de brasileiros que cumpria pena de sete anos de prisão por fraude e roubo de identidade. Trump, também republicano, ordenou sua libertação imediata.

Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (17/10), Trump disse que Santos "foi terrivelmente maltratado", acrescentando: "Portanto, acabei de assinar uma Comutação, libertando George Santos da prisão, IMEDIATAMENTE. Boa sorte, George, tenha uma ótima vida!" O ex-parlamentar foi o sexto na história dos EUA a ser expulso do Congresso, em 2023. Santos, que admitiu ter roubado a identidade de 11 pessoas, incluindo familiares, está atualmente cumprindo pena em uma prisão de Nova Jersey. Em abril, quando foi condenado, um juiz lhe disse: "Você foi eleito com suas palavras, a maioria das quais eram mentiras."

Santos teria chorado no tribunal e implorado por perdão, dizendo: "Não posso reescrever o passado, mas posso controlar o caminho à frente." Os promotores argumentaram que o político novato havia mentido sobre sua trajetória e usado indevidamente fundos de campanha para financiar seu estilo de vida. Um advogado de Santos disse à agência Associated Press que ainda não está claro quando seu cliente será libertado.

"A equipe de defesa aplaude o presidente Trump por fazer a coisa certa", disse Andrew Mancilla. "A sentença foi longa demais." Trump justificou sua decisão criticando um parlamentar democrata, o senador Richard Blumenthal, a quem acusou de falsificar informações sobre o período em que cumpriu serviço militar nos EUA.

"Isso é muito pior do que o que George Santos fez, e pelo menos Santos teve a coragem, a convicção e a inteligência de SEMPRE VOTAR REPUBLICANO!", escreveu Trump. O presidente já havia solicitado uma investigação sobre as alegações contra Blumenthal. O democrata reconheceu que se expressou de forma equivocada em diversas ocasiões sobre seu tempo nas Forças Armadas, mas afirmou que esses erros ocorreram há mais de uma década.