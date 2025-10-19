Os destaques da agenda política da semana em Brasília

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Semana política em Brasília: Lula deve fazer indicação para STF; comissão pode votar LDO

Destaques políticos para esta semana em Brasília:

Comissão pode votar LDO na próxima terça

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Senado Federal adiou a votação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a próxima terça-feira, 21. A causa do adiamento foi a falta de acordo para apresentação do texto após a rejeição do texto da Medida Provisória 1303, que aumentava a arrecadação do Governo para os cofres de 2026.

O pedido de adiamento dará mais tempo ao governo para analisar os pontos mais delicados do texto e articular para aprovação.

Lula deve indicar novo nome para STF nesta semana

O presidente Lula deve anunciar, nesta semana, o nome que vai ocupar a cadeira de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. A aposentadoria antecipada de Barroso inicia, oficialmente, neste sábado, 18, após ele deixar a presidência da Corte e 12 anos de atuação como ministro.

Entre os nomes cotados para ocupar a vaga na Suprema Corte, está Jorge Messias, advogado-geral da União desde o ano de 2023. Messias é tido como a primeira opção do presidente Lula. Rodrigo Pacheco também é citado por personalidades do judiciário, porém, as apostas mais fortes permanecem em Messias, que possui atuação próxima do governo.

