STF: Estados não precisam indenizar por falas de parlamentares

STF absolve Ceará de indenização por falas de deputado estadual / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após analisar um caso que envolve o Estado do Ceará – condenado pelo Tribunal de Justiça (TJCE) – o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o Estado – qualquer que seja – não pode ser obrigado a pagar indenizações por declarações, opiniões ou votos de representantes políticos, sejam eles vereadores, deputados ou senadores, protegidos por imunidade parlamentar.

No processo examinado, o TJCE condenou o Ceará a indenizar o juiz Hortênsio Augusto Pires Nogueira por ofensas e declarações feitas pelo então deputado estadual João Alfredo Telles Melo, na tribuna da Assembleia Legislativa (Alece). O juiz entrou na Justiça e pediu indenização por danos morais.



Barroso disse ainda que a imunidade parlamentar foi prevista pela Constituição justamente para evitar, pela via econômica, riscos de interferência indevida e pressão. Apesar disso, o ministro ressaltou que a imunidade “não protege quem a usa como escudo para manifestações abusivas, totalmente desconectadas da função legislativa”.

Nessas situações, o parlamentar pode responder civil ou penalmente. Segundo o ministro, no caso concreto, se o deputado cearense tivesse extrapolado os limites da imunidade, a ação deveria ter sido ajuizada diretamente contra ele, e não contra o Estado. Tese

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: