MP Eleitoral pede cassação de prefeito e vice de Campos Sales

Moésio Loiola é prefeito de Campos Sales e ex-deputado estadual / Crédito: Junior Pio / Assembleia Legislativa

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu a cassação dos atuais prefeito e vice-prefeito do município de Campos Sales (CE), Moésio Loiola (PSB) e vice Solano Feitosa (PSB), respectivamente. O órgão aponta que dois empresários ligados aos gestores teriam intermediado compra de votos, distribuído cestas básicas e usado as próprias empresas para trocas de favores eleitorais. No início deste ano, a Polícia Federal indiciou o prefeito após menções em mensagens de texto no celular de um dos empresários presos em 2024.

O pedido, elaborado pela Promotoria da 38ª Zona do MPE, afirma que os crimes foram cometidos na última eleição, por dois empresários do setor atacadista que mantinham comunicação direta com aliados à campanha dos gestores de Campos Sales. Os dois envolvidos foram presos em flagrante na madrugada do dia da eleição com santinhos dos candidatos e dinheiro. Procurado pelo O POVO, o prefeito Moésio Loiola disse que ainda não vai se pronunciar oficialmente sobre a situação, mas afirmou que “está tranquilo” e que “respeita o Ministério Público, mas não concorda com a decisão”. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) do MPE requer que os empresários envolvidos e os dois gestores fiquem inelegíveis por oito anos. Gestores foram investigados pela PF As investigações da Polícia Federal, em maio deste ano, apontam que Moésio Loiola foi mencionado pelo menos oito vezes em mensagens de Whatsapp em um dos celulares dos empresários detidos. O relatório da PF destaca o seguinte trecho: “Moésio gastando na base de um milhão e um pouquinho, sendo bem distribuído, não dá para perder não”. Na época da investigação deflagrada pela PF, o prefeito disse, por meio de nota, que colaboraria com o processo e que iria exercer seu direito de defesa. E acrescentou: “Nem eu e muito menos ele tivemos qualquer participação, envolvimento ou colaboração com qualquer ilícito eleitoral”.