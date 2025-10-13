Quem é a vencedora do Nobel da Paz, María Corina Machado

A premiação destacou a líder como "um dos exemplos mais extraordinários na América Latina"

O Prêmio Nobel da Paz 2025 foi concedido na sexta-feira, 10, a María Corina Machado , líder de oposição venezuelana. Em Oslo, na Noruega, o Comitê Norueguês a agraciou pelo papel na "restauração da democracia e dos direitos humanos na Venezuela". O reconhecimento garante uma bonificação de 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões).

A indicação da opositora foi formalizada em agosto de 2024 pelo então senador da Flórida Marco Rubio, hoje secretário de Estado dos EUA, que a descreveu como "a esperança e resistência de um povo que há 25 anos sofre com o autoritarismo".

Junto de Rubio, outros parlamentares republicanos também assinaram o documento, informando que “nunca viram uma pessoa com tanta coragem, altruísmo e firmeza moral”, além de elogiar os esforços de Machado por eleições justas e as denúncias contra direitos humanos cometidas pelo atual regime de Maduro.



Ao discursar sobre a premiação, o Presidente do Comitê Norueguês do Nobel, Joergen Watne Frydnes, ressaltou: “O prêmio irá para uma mulher corajosa e comprometida da paz, que mantém viva a chama da democracia em meio a uma escuridão crescente”.



Quem é a premiada ao Nobel da Paz