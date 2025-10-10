Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rubio indicou María Corina Machado ao Prêmio Nobel da Paz antes de ser secretário de Trump

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, indicou a líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, ao Prêmio Nobel da Paz. Ela ganhou a honraria nesta sexta-feira, 10. A indicação foi formalizada em uma carta enviada ao Comitê Norueguês do Nobel em 26 de agosto de 2024, quando Rubio ainda era senador pela Flórida. O documento também foi assinado por outros parlamentares republicanos, como Rick Scott, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Michael Waltz, Neal Dunn, Byron Donalds e Carlos Gimenez. Na carta, eles afirmaram que raramente viram uma pessoa com "tanta coragem, altruísmo e firmeza moral" como María Corina. "Ela arriscou tudo para reacender o ânimo antes enfraquecido do povo venezuelano", disseram.

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz foi descrita pelos republicanos como "um símbolo de esperança e resiliência". "Seus incansáveis esforços em defesa de eleições livres e justas, além de sua atuação para denunciar as violações de direitos humanos cometidas pelo atual regime, representam exatamente os princípios que o Prêmio Nobel da Paz busca reconhecer", escreveram.

Poucos meses após o envio da carta, Rubio foi escolhido como secretário de Estado do segundo governo de Donald Trump. O presidente americano fez uma campanha para se tornar o laureado do Prêmio Nobel da Paz deste ano, mas perdeu a disputa para a indicada de seu secretário.

O porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, reagiu a vitória de María Corina e afirmou em seu perfil no X que o "Comitê Nobel provou que prioriza a política acima da paz". "Trump continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade", disse.

Após o anúncio, a líder da oposição da Venezuela dedicou o prêmio a Trump "por seu apoio decisivo". "Estamos no limiar da vitória e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia", disse María Corina em uma publicação no X.

