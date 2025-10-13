Moraes mantém prisão domiciliar de Bolsonaro e cita temor de fuga

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Defesa argumenta que ele não foi denunciado pela PGR no inquérito sobre tentativa de atrapalhar o processo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes rejeitou a revogação da prisão preventiva domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O pedido da defesa foi rejeitado nesta segunda-feira, 13. O ministro manteve ainda as medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. O magistrado considerou que houve descumprimento deliberado de medidas cautelares determinadas contra o ex-presidente.