Moraes mantém prisão domiciliar de Bolsonaro e cita temor de fuga

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Defesa argumenta que ele não foi denunciado pela PGR no inquérito sobre tentativa de atrapalhar o processo
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes rejeitou a revogação da prisão preventiva domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O pedido da defesa foi rejeitado nesta segunda-feira, 13. O ministro manteve ainda as medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. O magistrado considerou que houve descumprimento deliberado de medidas cautelares determinadas contra o ex-presidente.

O argumento da defesa foi de que o ex-presidente não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no inquérito que tem como alvo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por obstrução de Justiça.

Moraes manciona na decisão risco de fuga de Bolsonaro. 

 

 

