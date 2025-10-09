Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Servidores em Fortaleza marcham contra Reforma Administrativa

Servidores em Fortaleza marcham contra reforma administrativa; entenda polêmicas

Proposta busca modernizar o Estado via avaliação de desempenho, mas manifestantes alertam sobre riscos de precarização e manutenção de privilégios
Atualizado às Autor Marcelo Bloc
Autor
Marcelo Bloc Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Servidores das três esferas (municipal, estadual e federal) participaram de uma marcha em Fortaleza contra a reforma administrativa do Governo Federal, nesta quinta-feira, 9 de outubro. Organizada com a participação do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort), a manifestação começou com concentração na Praça da Imprensa e seguiu em caminhada até a Assembleia Legislativa (Alece).

O ato em Fortaleza enfatizou a preocupação de que a reforma possa ser "mais um golpe contra a população e o serviço público". A principal bandeira dos manifestantes é que a proposta em discussão na Câmara dos Deputados reduz concursos públicos, põe em risco a estabilidade dos servidores, aumenta a terceirização e a privatização, e consequentemente, piora a vida da população.

Os participantes criticam o fato de que a reforma penaliza servidores civis — como professores, garis, enfermeiros, guardas municipais, aposentados e pensionistas — enquanto deixa de fora os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, que usufruem de privilégios.

Servidores em Fortaleza marcham contra Reforma Administrativa
Servidores em Fortaleza marcham contra Reforma Administrativa Crédito: Divulgação/Sindifort
Servidores em Fortaleza marcham contra Reforma Administrativa
Servidores em Fortaleza marcham contra Reforma Administrativa Crédito: Divulgação/Sindifort
Servidores em Fortaleza marcham contra Reforma Administrativa
Servidores em Fortaleza marcham contra Reforma Administrativa Crédito: Divulgação/Sindifort
Servidores em Fortaleza marcham contra Reforma Administrativa
Servidores em Fortaleza marcham contra Reforma Administrativa Crédito: Divulgação/Sindifort
Servidores em Fortaleza marcham contra Reforma Administrativa
Servidores em Fortaleza marcham contra Reforma Administrativa Crédito: Divulgação/Sindifort

Panorama

A reforma administrativa voltou ao debate político brasileiro em 2025, coordenada pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), relator da mensagem. Ela é definida como uma proposta de mudança nas regras que organizam o funcionamento da administração pública brasileira.

Diferentemente de versões anteriores, o projeto atual não trata da extinção de cargos, do corte de gastos com servidores já em exercício, ou da eliminação da estabilidade para os profissionais que já estão no funcionalismo. O foco é a modernização da gestão pública, o aumento da eficiência dos serviços oferecidos à população e o estabelecimento de uma nova cultura de desempenho.

A proposta é estruturada em três frentes legislativas (uma Proposta de Emenda à Constituição—PEC, um Projeto de Lei Complementar—PLP e um Projeto de Lei Ordinária—PL).

Leia mais

Os cinco pilares centrais da reforma são:

1. Avaliação de Desempenho e Bonificação por Metas: Criação de um sistema estruturado de avaliação periódica para servidores, visando conectar o bom desempenho a recompensas financeiras e estimular a meritocracia. A avaliação será obrigatória para ingresso definitivo e progressão na carreira.

2. Contratações Temporárias e Unificação dos Concursos: Flexibilização das contratações temporárias em situações emergenciais ou demandas específicas. Prevê a criação de um cadastro nacional de profissionais aptos para contratações temporárias. Também busca ampliar o uso do Concurso Nacional Unificado (CNU) para estados e municípios, incluindo uma etapa de “vínculo de experiência” (estágio probatório prático) antes da nomeação efetiva.

3. Transformação Digital: Digitalização da gestão pública para que todos os atos administrativos sejam realizados em formato digital e com rastreabilidade. O objetivo é eliminar a burocracia excessiva, reduzir custos e regular o trabalho remoto no setor público.

4. Reestruturação de Cargos, Funções e Benefícios: Propõe a substituição de cargos comissionados por cargos de “assessoramento” com exigência de qualificações técnicas. Também pretende acabar com benefícios considerados obsoletos, como licenças-prêmio, férias superiores a 30 dias, promoções automáticas baseadas apenas no tempo de serviço e gratificações sem critérios claros.

5. Tabela Nacional de Salários: Previsão de uma tabela nacional de remuneração para unificar e tornar transparentes os salários dos servidores em todas as esferas de governo, buscando corrigir desigualdades salariais.

Polêmicas e críticas

A reforma divide opiniões entre aqueles que a veem como uma oportunidade de modernização e os que apontam riscos de precarização e a manutenção de privilégios.

Um dos maiores pontos de insatisfação, que tem gerado fortes críticas, é a omissão da proposta em combater os supersalários, que são vencimentos que ultrapassam o teto constitucional por meio de penduricalhos e benefícios indenizatórios. Segundo estudo do Movimento Pessoas à Frente, o custo dos supersalários impactou as contas públicas em R$ 11 bilhões em 2023.

Além disso, entidades sindicais argumentam que a maior flexibilização das contratações temporárias pode precarizar o serviço público e enfraquecer a estabilidade. A estabilidade é vista como essencial para garantir a autonomia técnica do servidor e protegê-lo contra pressões políticas.

Outra crítica levantada por especialistas é que soluções simplistas, como bonificações isoladas por desempenho, podem falhar se não houver uma gestão pública qualificada capaz de criar sistemas de gestão justos, objetivos e eficazes.

Os defensores da reforma, como o coordenador Pedro Paulo, argumentam que o objetivo é aumentar a eficiência do Estado e alinhar a máquina pública às necessidades da população, especialmente considerando que os gastos com pessoal representam a segunda maior despesa do governo federal. A modernização da máquina e a revisão de privilégios são vistos como pilares indispensáveis para melhorar a entrega de serviços e tornar o Estado mais ágil e justo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Câmara dos Deputados

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar