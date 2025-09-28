Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Relator da reforma administrativa diz acreditar ser possível aprovar texto ainda neste semestre

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O relator da reforma administrativa na Câmara dos Deputados, Pedro Paulo (PSD-RJ), disse acreditar na aprovação do texto do projeto ainda neste semestre. A declaração foi feita em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, neste domingo, 28.

"Acredito sim ser possível aprovar ainda neste semestre. Estive esta semana com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos) e estávamos discutindo a estratégia de apresentação do texto já para a próxima semana", disse ele.

O deputado reforçou que, desde o início da atual legislatura, Hugo Motta tem reiterado a prioridade da aprovação da reforma administrativa, ao lado de outras pautas como a isenção do Imposto de Renda e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública.

