Lula celebra China e diz que problemas com EUA "irão se resolver"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de inauguração da fábrica da BYD. Polo Petroquímico, Camaçari - BA / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente começou o discurso celebrando as relações comerciais do Brasil com a China. Ele afirmou que os dois países “estão no caminho certo” e que a inauguração da fábrica é fruto de uma relação harmoniosa entre as duas nações. Inclusive, mencionou uma relação de proximidade com o presidente chinês. “Eu me considero amigo do Xi Jinping e tenho certeza que ele se considera amigo do Brasil porque nós nos tratamos como dois países importantes e não aceitamos que ninguém meta o dedo em nosso nariz”, afirmou. Antes do discurso de Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, comentou que a empresa Ford teria encerrado as atividades no Brasil porque o antigo presidente “não moveu uma palha” para ajudar. A fala fez referência ao encerramento das atividades da empresa americana em Camaçari no ano de 2021, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com a inauguração, as antigas instalações da planta industrial da Ford foram reaproveitadas pela BYD.

O tema abriu caminho para Lula defender a soberania nacional, um dos principais temas dos discursos do Governo Federal desde o início da crise diplomática com os Estados Unidos. “Nós queremos uma relação civilizada com o mundo. É por isso que nós defendemos o multilateralismo e não concordamos com os Estados Unidos quando tomou uma posição de taxar os produtos brasileiros com base em coisas que não eram verdadeiras”, afirmou Lula. Ao comentar sua primeira conversa com o presidente americano, Donald Trump, na última segunda-feira, 6, Lula disse que “aquilo que parecia impossível” aconteceu.

“Tive uma conversa com o presidente Trump, meia hora de telefone, e acho que também nosso problema com os Estados Unidos será resolvido”. Isenção do imposto de renda em pauta Antes de finalizar seu discurso, Lula voltou a defender a isenção do imposto de renda para pessoas com salário até R$ 5 mil, tema considerado uma derrota governista na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 8. O aumento da faixa de isenção do IRPF é uma das principais promessas eleitorais do terceiro mandato do petista. No evento, o presidente defendeu a taxação dos super-ricos no Brasil.