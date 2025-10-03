Prefeito que atacou religiões de matriz africana vira alvo do MP

Prefeito de Ararendá, Aristeu Eduardo (PT), discursou na inauguração de uma praça pública no município / Crédito: Reprodução/ Instagram

O Ministério Público do Ceará (MPCE) instaurou procedimento, na quinta-feira, 2, para apurar suspeita de prática de intolerância religiosa por parte do prefeito de Ararendá, Aristeu Alves Eduardo (PT), em discurso durante inauguração de uma praça no Município nesta semana. O caso está sob a tutela da Promotoria de Justiça Vinculada de Ararendá. Vídeo publicado nas redes sociais mostra o gestor proferindo falas contra religiões de matriz africana. "No vídeo é possível vislumbrar o então prefeito, em discurso destinado à população, mencionando que haveriam opositores, liderados pelo ex-prefeito Alexandre Félix, que seriam pagões e que seriam pessoas que de manhã se passariam por bem na frente da sociedade e 'à noite vai bater tambor nos terreiros de macumba'", destaca trecho do documento protocolado no MPCE.

O órgão determinou que o prefeito seja oficiado para que preste esclarecimentos no prazo de 10 dias. Veja a fala do prefeito: Ao se dirigir ao público presente, o gestor afirmou que praticantes dessas religiões “se apresentam como pessoas de bem” durante o dia, mas “à noite vão bater tambor nos terreiros”. O comentário foi seguido de aplausos de parte dos apoiadores que acompanhavam o evento. Na mesma fala, Aristeu reforçou sua identidade cristã e disse que não se importaria com eventuais críticas: “Se ofenda quem quiser se ofender, mas nós somos seguidores de Cristo. É nele que acredito e é nele que sigo até o final da minha vida”, declarou. Em outro trecho, o prefeito acrescentou que considera seu papel alertar a população “sobre pessoas que pregam valores que não cumprem”. Ele citou a esposa e presidente da Câmara Municipal de Ararendá, Rachel Silva Bernardino Eduardo (PT), que, segundo ele, recebe denúncias com frequência do grupo.

Nas tentativas seguintes, o telefone já se encontrava desligado ou fora da área de cobertura. Até a publicação desta matéria, não houve resposta por parte da Prefeitura de Ararendá. O espaço segue aberto para manifestações do gestor.

O que diz o prefeito Após a repercussão do ocorrido, o prefeito foi às redes sociais para um posicionamento sobre o caso. Em comunicado no Instagram, disse que foi "mal interpretado" durante o discurso. Veja a íntegra da nota publicada nas redes sociais.