Prefeito ataca religiões de matriz africana no Ceará

Prefeito de Ararendá ataca religiões de matriz africana em discurso: "Se ofenda quem quiser"Aristeu Eduardo apontou que praticantes dessas religiões "se apresentam como pessoas de bem", mas "à noite vão bater tambor nos terreiros"
O prefeito de Ararendá, Aristeu Eduardo (PT), criticou religiões de matriz africana durante a inauguração de uma praça na comunidade de Barriguda, nesta terça-feira, 30. Vídeos que registraram o discurso circularam nas redes sociais e geraram reações entre a população do município, distante 335km de Fortaleza.
Veja fala do prefeito:
Ao se dirigir ao público presente, o gestor afirmou que praticantes dessas religiões “se apresentam como pessoas de bem” durante o dia, mas “à noite vão bater tambor nos terreiros”. O comentário foi seguido de aplausos de parte dos apoiadores que acompanhavam o evento.
Na mesma fala, Aristeu reforçou sua identidade cristã e disse que não se importaria com eventuais críticas: “Se ofenda quem quiser se ofender, mas nós somos seguidores de Cristo. É nele que acredito e é nele que sigo até o final da minha vida”, declarou.
Em outro trecho, o prefeito acrescentou que considera seu papel alertar a população “sobre pessoas que pregam valores que não cumprem”. Ele citou a esposa e presidente da Câmara Municipal de Ararendá, Rachel Silva Bernardino Eduardo (PT), que, segundo ele, recebe denúncias com frequência do grupo.
"Eu tenho visto várias pessoas já adoecendo mentalmente devido tanta perturbação dessa turma. Só de denúncia que eles fizeram contra Raquel lá na Câmara já são 17 denúncias. Saiba você (Rachel) que as pessoas são inteligentes para ver o ataque criminoso que vem sofrendo nas redes sociais, por trás das fake news", afirmou.
A reportagem ligou para o número divulgado oficialmente pelo site da Prefeitura de Ararendá como sendo da autoridade municipal. Contudo, as chamadas direcionaram para o Fundo Municipal de Saúde. Uma pessoa chegou a atender, porém, ao ser questionada se aquele seria o telefone do prefeito e após a identificação da reportagem, a ligação foi encerrada de forma abrupta.
Nas tentativas seguintes, o telefone já se encontrava desligado ou fora da área de cobertura. Até a publicação desta matéria, não houve resposta por parte da Prefeitura de Ararendá. O espaço segue aberto para manifestações do gestor.