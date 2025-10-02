Prefeito ataca religiões de matriz africana no Ceará

Prefeito de Ararendá, Aristeu Eduardo (PT), discursou na inauguração de uma praça pública no município / Crédito: Reprodução/ Instagram

O prefeito de Ararendá, Aristeu Eduardo (PT), criticou religiões de matriz africana durante a inauguração de uma praça na comunidade de Barriguda, nesta terça-feira, 30. Vídeos que registraram o discurso circularam nas redes sociais e geraram reações entre a população do município, distante 335km de Fortaleza. Veja fala do prefeito: Ao se dirigir ao público presente, o gestor afirmou que praticantes dessas religiões “se apresentam como pessoas de bem” durante o dia, mas “à noite vão bater tambor nos terreiros”. O comentário foi seguido de aplausos de parte dos apoiadores que acompanhavam o evento.