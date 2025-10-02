Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: Câmara aprova isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil

Projeto aprovado por unanimidade deve beneficiar 26,6 milhões de brasileiros e segue para o Senado com expectativa de vigorar já em 2026
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 2, traz em destaque a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da proposta que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. O programa de hoje contará ainda com a participação do econimista e analista internacional, Márcio Coimbra.

Aprovado nesta quarta-feira, 1º de outubro, o projeto (PL 1087/25) recebeu 493 votos favoráveis e nenhum contrário, garantindo apoio unânime mesmo entre as bancadas de oposição.
A medida isenta integralmente quem ganha até R$ 5 mil e concede redução gradual para quem arrecada entre R$ 5 mil e R$ 7.350 mensais.

Mais de 20 milhões de contribuintes serão beneficiados diretamente com a isenção. Para compensar a renúncia fiscal, o texto prevê tributação adicional para contribuintes com renda anual acima de R$ 600 mil, chegando a 10 % para os que ultrapassam R$ 1,2 milhão.

O projeto será agora encaminhado ao Senado, onde terá nova etapa de análise antes de seguir para sanção presidencial – sendo necessário que a proposta seja aprovada até o fim do ano para que passe a valer já em 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), celebrou a aprovação e afirmou ter "certeza" do apoio do Senado.

