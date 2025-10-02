AO VIVO: Câmara aprova isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil

Isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil é aprovada na Câmara e segue para o Senado / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 2, traz em destaque a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da proposta que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. O programa de hoje contará ainda com a participação do econimista e analista internacional, Márcio Coimbra. Aprovado nesta quarta-feira, 1º de outubro, o projeto (PL 1087/25) recebeu 493 votos favoráveis e nenhum contrário, garantindo apoio unânime mesmo entre as bancadas de oposição.

A medida isenta integralmente quem ganha até R$ 5 mil e concede redução gradual para quem arrecada entre R$ 5 mil e R$ 7.350 mensais.

