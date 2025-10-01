Funcionário da Globo é preso após tentar extorquir deputado estadual no Rio de JaneiroSuspeito se apresentou falsamente como produtor do Fantástico e exigiu R$ 10 mil de Alexandre Knoploch; Globo confirmou desligamento e disse que ele atuava em outra área
O deputado estadual Alexandre Knoploch (PL) foi alvo de uma tentativa de extorsão dentro de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O suspeito, identificado como Júlio Cesar de Oliveira Silva Rodrigues, era funcionário da Rede Globo e teria se apresentado como produtor do programa Fantástico. O homem teria exigido R$ 10 mil para não publicar uma matéria que traria informações negativas sobre o parlamentar.
O caso aconteceu na terça-feira, 30. Segundo informações divulgadas pelo deputado Knoploch, em vídeo divulgado nas redes sociais, Rodrigues chegou ao gabinete se passando por um profissional da emissora e, após a abordagem, deixou claro que buscava obter vantagem financeira em troca da suposta omissão da reportagem.
“Uma pessoa chamada Júlio vem tentando falar comigo, dizendo trabalhar na Central Globo de Jornalismo, no Fantástico, falando que tinha matéria contra mim. Deixei ele vir no meu gabinete e falar o que queria”, afirmou o deputado, que resolveu gravar a conversa. As imagens divulgadas, mostram o suspeito confirmando trabalhar na empresa há mais de 20 anos.
“Eu entrei em ‘97” (1997), afirma para o deputado, antes da tentativa de extorsão.
Reação imediata e prisão
Diante da proposta, o deputado deu voz de prisão e acionou a segurança da Alerj. O homem foi conduzido até a 5ª Delegacia de Polícia (Gomes Freire), localizada no centro do Rio, onde o caso foi registrado. Ele permanecerá detido até a audiência de custódia, marcada para esta quarta-feira, 1º.
A Polícia Civil apura se o suspeito tentou adotar o mesmo método contra outros parlamentares. Para Knoploch, esta não é a primeira vez que Júlio realiza a ação. "Tenho informação que ele fez isso com outros deputados", ressaltou.
Nota da Globo e desligamento
Poucas horas após a prisão de Júlio Cesar de Oliveira Silva Rodrigues, a Rede Globo informou que o colaborador atuava em outra área da empresa e não tinha qualquer vínculo com o setor de jornalismo ou com o programa Fantástico, cuja participação ele alegou falsamente durante a tentativa de extorsão.
A emissora acrescentou que, ao tomar conhecimento da denúncia do deputado estadual Alexandre Knoploch (PL), acionou imediatamente a Polícia Civil com uma notícia-crime. A Globo ressaltou que se trata de uma conduta grave e afirmou que colaborará integralmente com as autoridades na apuração do caso.
"O colaborador em questão estava afastado por licença médica desde 2023, era assistente de maquinaria de outra área da empresa, sem qualquer relação com o Fantástico ou com o jornalismo da Globo", disse em comunicado.
