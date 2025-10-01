Funcionário da Globo é preso após tentar extorquir deputado dentro da Alerj / Crédito: Reprodução ALERJ

O deputado estadual Alexandre Knoploch (PL) foi alvo de uma tentativa de extorsão dentro de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O suspeito, identificado como Júlio Cesar de Oliveira Silva Rodrigues, era funcionário da Rede Globo e teria se apresentado como produtor do programa Fantástico. O homem teria exigido R$ 10 mil para não publicar uma matéria que traria informações negativas sobre o parlamentar.

O caso aconteceu na terça-feira, 30. Segundo informações divulgadas pelo deputado Knoploch, em vídeo divulgado nas redes sociais, Rodrigues chegou ao gabinete se passando por um profissional da emissora e, após a abordagem, deixou claro que buscava obter vantagem financeira em troca da suposta omissão da reportagem.



“Uma pessoa chamada Júlio vem tentando falar comigo, dizendo trabalhar na Central Globo de Jornalismo, no Fantástico, falando que tinha matéria contra mim. Deixei ele vir no meu gabinete e falar o que queria”, afirmou o deputado, que resolveu gravar a conversa. As imagens divulgadas, mostram o suspeito confirmando trabalhar na empresa há mais de 20 anos.

“Eu entrei em ‘97” (1997), afirma para o deputado, antes da tentativa de extorsão.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Reação imediata e prisão

Diante da proposta, o deputado deu voz de prisão e acionou a segurança da Alerj. O homem foi conduzido até a 5ª Delegacia de Polícia (Gomes Freire), localizada no centro do Rio, onde o caso foi registrado. Ele permanecerá detido até a audiência de custódia, marcada para esta quarta-feira, 1º.

A Polícia Civil apura se o suspeito tentou adotar o mesmo método contra outros parlamentares. Para Knoploch, esta não é a primeira vez que Júlio realiza a ação. "Tenho informação que ele fez isso com outros deputados", ressaltou.

