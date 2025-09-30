Sobral: vereadores aprovam contas do ex-prefeito Ivo Gomes

Ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes, terá contas apreciadas pelo Legislativo nesta semana / Crédito: JÚLIO CAESAR

A Câmara Municipal de Sobral votou pela aprovação das contas do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB), referentes ao ano de 2018. A votação ocorreu nesta terça-feira, 30. A versão anterior desta matéria apontava pela desaprovação, mas, para isso, seriam necessários 14 votos, ou seja, 23 dos vereadores. No início de setembro, Ivo fez um pronunciamento nas redes sociais acusando o atual prefeito, Oscar Rodrigues (União Brasil), de articular na Câmara Municipal a desaprovação de suas contas. Ivo e Oscar são de famílias que rivalizam na política de Sobral.

Antes da votação, foi apresentada a defesa do ex-prefeito. A sustentação oral, que poderia durar até 25 minutos, foi realizada pelo advogado Fernando Antônio Costa de Oliveira. Um dos focos da argumentação foi relativa à suposta a abertura de créditos especiais sem amparo legal. Oliveira defendeu que houve autorização por meio de leis aprovadas pela Câmara, como as relacionadas ao "Ocupa Sobral" e à premiação por segurança pública. "É aquela história: uma gestão faz-se só com o prefeito. Existe todo um edifício construído. E esse edifício teve uma lei aprovada por esta Casa legislativa, que foi enviada uma mensagem e foi aprovada. Na medida em que se aprova, o Executivo a cumpre, não pode nem descumprir".

