Defesa de cearense recorre contra prisão por atentado em Brasília

WELLINGTON Macedo é condenado por atentado á bomba / Crédito: Reprodução/Twitter

A defesa do blogueiro cearense Wellington Macedo de Souza, condenado por tentativa de atentado a bomba nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília em dezembro de 2022, recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a manutenção da prisão preventiva dele. O advogado entrou com um Agravo Regimental na última segunda-feira, 29, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, publicada em 23 de setembro, que havia negado pedido de soltura.

Macedo, de 49 anos, foi condenado a seis anos de prisão em regime fechado. O recurso, considerado tempestivo, busca a revogação da custódia e se apoia em três principais argumentos: a tese de crime impossível, a ausência de vínculo subjetivo com os demais condenados e a ilegalidade da prisão preventiva por falta de contemporaneidade. Tese do “crime impossível” O advogado Síldilon Maia Thomaz do Nascimento sustenta que o ato que fundamentou a prisão preventiva configuraria um “crime impossível”. O recurso cita o artigo 17 do Código Penal, segundo o qual não é punível a tentativa de crime quando o meio utilizado é absolutamente ineficaz. A defesa se apoia em um laudo pericial produzido no processo, que concluiu que o artefato apreendido jamais teria capacidade de explodir, já que não foram encontrados vestígios de espoleta ou de alto explosivo iniciador. O documento afirma que a dinamite depende de um detonador para ser acionada, argumento reforçado pela defesa com referências ao histórico da invenção de Alfred Nobel. Ausência de vínculo com demais réus Outro ponto levantado pela defesa é a alegada falta de vínculo subjetivo entre Macedo e os outros dois réus do caso. Em depoimento à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 2023, o réu Alan Diego dos Santos Rodrigues declarou que o blogueiro apenas lhe deu carona e “não tinha ligação com a bomba”. Já George Washington de Oliveira Sousa afirmou sequer conhecer Macedo. O próprio acusado disse ter tomado conhecimento da presença dos explosivos apenas pela imprensa.

A defesa também menciona que Macedo esteve no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em razão de sua atividade jornalística, e não por envolvimento na trama criminosa. Falta de contemporaneidade da prisão A prisão preventiva de Macedo foi decretada apenas em junho de 2025, quase três anos após o atentado frustrado, sob a justificativa de descumprimento de medidas cautelares e risco de reiteração delitiva. A decisão agravada mencionou vídeos publicados pelo réu nas redes sociais, em que dizia estar fugindo do mandado de prisão e pedia apoio financeiro. A defesa, no entanto, argumenta que não houve fatos novos que justificassem a ação. Ressalta que Macedo está preso desde setembro de 2023 e que o Código de Processo Penal exige a presença de elementos atuais para sustentar a medida, não podendo ela se basear apenas no oferecimento da denúncia.

O recurso também contesta a vinculação da prisão a outro processo: o Inquérito 4.879-DF (Operação Boiadeiro), que apura incitação ao crime em agosto de 2021. Para a defesa, o delito está prescrito, já que a pena máxima prevista é de três anos e o caso tramita há mais de quatro. Segundo o advogado, manter a prisão preventiva com base em um inquérito prescrito equivale a transformar a medida em pena perpétua, o que é vedado pela Constituição. Pedido final Por fim, a defesa solicita que, caso o ministro Alexandre de Moraes não reconsidere sua decisão individual, o recurso seja levado ao colegiado do STF para análise e possível revogação da prisão preventiva de Wellington Macedo.