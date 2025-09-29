AO VIVO: Fachin substitui Barroso na presidência do STF

AO VIVO: Fachin substitui Barroso na presidência do STFNova presidência da Corte começa em cenário de disputas políticas, projetos polêmicos e expectativa sobre permanência de Barroso
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 29, destaca despedida de Luís Roberto Barroso da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e os debates em torno do projeto de anistia de 2025. A edição de hoje também contará com a presença do analista político Gualter George.
O Ministro Luís Roberto Barroso se despede da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta semana, em meio a um cenário de tensões políticas e institucionais. Durante seu mandato, Barroso defendeu a necessidade de enfrentar discursos de ódio e a desinformação, além de ter conduzido julgamentos de grande repercussão nacional, como os processos relacionados aos ataques golpistas de 8 de janeiro.
Em sua fala de despedida, Barroso destacou que “o clima de ódio mudou” sua vida, ao mesmo tempo em que reiterou não se arrepender do voto que levou o presidente Lula à prisão em 2018.
A partir de agora, o comando da Corte passa a Edson Fachin, eleito novo presidente do STF, tendo Alexandre de Moraes como vice. A dupla assume em um momento em que o Tribunal continua sendo palco de disputas intensas, sobretudo diante do projeto de anistia em discussão no Congresso, que reacende polêmicas históricas sobre a responsabilização de políticos e militantes envolvidos em crises recentes.
A expectativa é de que a nova gestão mantenha firme a linha de enfrentamento a investidas contra a democracia.
Além da mudança de comando, paira a dúvida sobre a permanência de Barroso no STF. O ministro afirmou que sua decisão será anunciada após um retiro espiritual. Caso opte por deixar a Corte, abrirá espaço para mais uma indicação do presidente Lula, em um movimento que pode alterar a correlação de forças dentro do Supremo e influenciar os rumos da política nacional.
O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.
Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde: Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e TikTok do O POVO
