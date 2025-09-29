AO VIVO: Fachin substitui Barroso na presidência do STF

Nova presidência da Corte começa em cenário de disputas políticas, projetos polêmicos e expectativa sobre permanência de Barroso

O Ministro Luís Roberto Barroso se despede da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta semana, em meio a um cenário de tensões políticas e institucionais. Durante seu mandato, Barroso defendeu a necessidade de enfrentar discursos de ódio e a desinformação, além de ter conduzido julgamentos de grande repercussão nacional, como os processos relacionados aos ataques golpistas de 8 de janeiro .

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , o programa O POVO News desta segunda-feira, 29, destaca despedida de Luís Roberto Barroso da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e os debates em torno do projeto de anistia de 2025. A edição de hoje também contará com a presença do analista político Gualter George.

Em sua fala de despedida, Barroso destacou que “o clima de ódio mudou” sua vida, ao mesmo tempo em que reiterou não se arrepender do voto que levou o presidente Lula à prisão em 2018.



A partir de agora, o comando da Corte passa a Edson Fachin, eleito novo presidente do STF, tendo Alexandre de Moraes como vice. A dupla assume em um momento em que o Tribunal continua sendo palco de disputas intensas, sobretudo diante do projeto de anistia em discussão no Congresso, que reacende polêmicas históricas sobre a responsabilização de políticos e militantes envolvidos em crises recentes.

A expectativa é de que a nova gestão mantenha firme a linha de enfrentamento a investidas contra a democracia.



Além da mudança de comando, paira a dúvida sobre a permanência de Barroso no STF. O ministro afirmou que sua decisão será anunciada após um retiro espiritual. Caso opte por deixar a Corte, abrirá espaço para mais uma indicação do presidente Lula, em um movimento que pode alterar a correlação de forças dentro do Supremo e influenciar os rumos da política nacional.

