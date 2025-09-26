Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barroso canta sambas clássicos em festa de despedida da presidência do STF

Autor Agência Estado
O ministro Luís Roberto Barroso subiu ao palco da festa de despedida dele na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) para cantar clássicos do samba. Com a banda Samba Urgente, de Brasília, Barroso entoou músicas como Eu e você sempre, de Jorge Aragão, e Vou Festejar, de Beth Carvalho.

Quando cantou o verso final de O amanhã, samba-enredo da União da Ilha de 1978, Barroso repetiu depois da música a frase em discurso: "O meu destino será como Deus quiser". Em alguns momentos, estava ao lado dele, no palco, a procuradora da Fazenda Nacional Rita Nolasco, namorada do ministro.

A festa foi oferecida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e pelo Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre). O local escolhido foi uma casa de festas à beira do Lago Paranoá. Antes de começar a cantoria, o ministro disse que foi uma honra presidir o Judiciário pelos últimos dois anos.

Entre os presentes, estavam servidores do STF, juízes e ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nenhum ministro do Supremo compareceu à comemoração. No dia anterior, Barroso recebeu os colegas para uma festa reservada na casa dele, em Brasília. O ministro Edson Fachin assume na segunda-feira, 29, a presidência do tribunal.

