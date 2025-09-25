AO VIVO: Lula reage a elogios de Trump e confirma reunião com presidente dos EUA

Lula recebe elogios de Trump com otimismo e com expectativa do encontro marcado para próxima semana / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 25, repercute a reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos elogios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), na última terça-feira, 23, Trump afirmou que Lula é "um cara legal" e que os dois devem conversar na próxima semana. Lula confirmou o encontro entre os dois presidentes.

O presidente Lula disse que "ficou feliz quando ele disse que pintou uma química boa entre nós". Acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção. É muito importante essa relação. Torço para que dê certo, O Brasil e EUA são duas maiores democracias, temos muitos interesses comerciais, industriais, tecnológicos e científicos", disse Lula em coletiva após discursar na ONU.