AO VIVO: Lula reage a elogios de Trump e confirma reunião com presidente dos EUA

AO VIVO: Lula reage a elogios de Trump e confirma reunião com presidente dos EUAO presidente Lula disse que "ficou feliz quando ele disse que pintou uma química boa entre nós". A conversa deve acontecer por telefone ou vídeo chamada na próxima semana
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 25, repercute a reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos elogios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), na última terça-feira, 23, Trump afirmou que Lula é "um cara legal" e que os dois devem conversar na próxima semana. Lula confirmou o encontro entre os dois presidentes.
O presidente Lula disse que "ficou feliz quando ele disse que pintou uma química boa entre nós". Acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção. É muito importante essa relação. Torço para que dê certo, O Brasil e EUA são duas maiores democracias, temos muitos interesses comerciais, industriais, tecnológicos e científicos", disse Lula em coletiva após discursar na ONU.
A reunião entre os presidentes deve acontecer por vídeo ou telefonema na próxima semana, segundo informações do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O ministro completou ainda que, após deixar o palco do discurso, o presidente Lula encontrou Trump nos bastidores e afirmou ser verdade a intenção de um encontro.
"O presidente Lula está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado que seja do interesse do Brasil e, neste caso, isso pode acontecer por telefone ou videoconferência", declarou Mauro Vieira em entrevista à CNN.
