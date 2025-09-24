Lula sobre Trump: 'Fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química boa entre nós'

CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (24/9) que teve a "satisfação" de encontrar o presidente dos EUA, Donald Trump, na sede a ONU em Nova York. "Aquilo que parecia ser impossível aconteceu", disse Lula a jornalistas em coletiva de imprensa um dia após subir ao púlpito da Assembleia Geral da ONU pela décima vez.

O presidente brasileiro lembrou a frase que Trump disse em seu discurso na terça, de que houve uma "química excelente". "Fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química boa entre nós." "Acho que relação humana é 80% química, 20% emoção. É muito importante essa relação, torço para que dê certo. O Brasil e EUA são duas maiores democracias do condimentem-te, temos muitos interesses comerciais, industriais, tecnológicos e científicos." "Se somos duas maiores economias e países do continente, não há porque Brasil e EUA vivam momento de conflito", completou Lula.

O brasileiro disse ainda que falou a Trump que os dois tem "muito a conversar". No discurso que fez logo após Lula na terça, Trump afirmou que o presidente brasileiro é "um cara legal" e disse que os dois mandatários devem se encontrar na próxima semana, sem especificar como ou onde. Lula falou que está "otimista" com a "possibilidade de o Brasil e EUA fazer uma reunião e acabar o mal-estar na relação que tem hoje."

Discurso de Lula na ONU Na terça-feira (23/9), Lula e fez um discurso afirmando que o multilateralismo "está diante de nova encruzilhada" e que a autoridade das Nações Unidas está em xeque. Lula defendeu maior participação dos países do sul global em questões internacionais, como a guerra da Ucrânia. "A Iniciativa Africana e o Grupo de Amigos da Paz, criado por China e Brasil, podem contribuir para promover o diálogo", disse. "A voz do Sul Global deve ser ouvida."