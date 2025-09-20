Herói da FEB comemora 108 anos e aguarda primeiro pentaneto

Sargento José Barbosa Sobrinho na celebração dos seus 108 anos / Crédito: FÁBIO LIMA

O sargento José Barbosa Sobrinho completou 108 anos cercado por filhos, netos, bisnetos, tataranetos e, em breve, um pentaneto. Ele é um dos dois alistados, no Ceará, vivos que combateram na Segunda Guerra Mundial pela Força Expedicionária Brasileira (FEB). Natural de Pedra Branca, na Paraíba, Sobrinho nasceu em 1917, viveu a adolescência ajudando a família na plantação de algodão e, após um incêndio, mudou-se para o Ceará. Em Fortaleza, no bairro de Fátima, conheceu Maria de Lourdes Barbosa, com quem se casou depois de voltar da guerra.

Em 1942, o jovem José Barbosa se alistou no 23º Batalhão de Caçadores do Exército e embarcou para a Itália no navio americano General W. A. Mann. "Ele foi bombardeado, ficou ferido, passou por uma enfermaria e posteriormente foi acompanhar o carro dos médicos, atuando como padioleiro [encarregado de remover feridos do campo de batalha]", relatou ao O POVO a segunda filha dele, Angélica Barbosa, 62. A assistente social conta que a comemoração ocorreria em abril, mas o pai ficou internado devido a um problema intestinal.

“A gente só agradece por um momento como esse ter a oportunidade de ainda estar com nosso pai. O Exército sempre fez parte da nossa família”, discursou ela, ressaltando a disciplina e a coragem herdadas do sargento Sobrinho. Viúvo desde 1980, quando perdeu a esposa, que tinha 56 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), hoje ele vive com as filhas Angélica e Ana Maria Barbosa. “Nós estamos nesse cuidado desde que ele começou a apresentar debilidades próprias da idade”, explicou Angélica. O herói de guerra que enfrentou o frio europeu com jornais dentro das botas tem outro filho, o primogênito Raimundo Barbosa, 75, que não compareceu ao evento pois se recupera de três AVCs. A família de Sobrinho é composta ainda por cinco netos, seis bisnetos, 13 tataranetos e aguarda a chegada do primeiro pentaneto.

Esse será bisneto de Valéria Costa da Silva, 53, que é a primeira neta do pracinha. Ela relembra as marcas da guerra que acompanharam o avô ao longo da vida. Segundo a motorista de aplicativo, ela e os irmãos costumavam sentar no muro baixo em frente à casa onde mora o sargento Sobrinho, no bairro Parreão, e escutar suas histórias. "Ele dizia que era muito barulho de bomba. Às vezes, meu avô tinha medo quando eu vinha para cá, ele não abria a porta porque achava que era coisa da guerra", rememora Valéria. "É um privilégio, uma honra muito grande, nos tempos de hoje, ele ainda ter essa vitalidade, mesmo com restrições, é uma dádiva de Deus", celebra. Entre os presentes no aniversário, o comandante da 10ª Região Militar, general de Divisão Ivon Barreto Leão, destacou a importância do veterano para a história do Brasil.