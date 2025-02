Aos 103 anos, pracinha cearense comemora aniversário um dia após 80 anos da vitória de Monte Castelo

Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB / Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

De paletó, boina e as medalhas que recebera ao longo da carreira, Geraldo Rodrigues de Oliveira recepcionou, neste sábado, 22, os convidados de seu aniversário de 103 anos. Ele é um dos dois cearenses vivos da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que combateram na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados. A data natalícia ocorre um dia após celebrar os 80 anos da maior vitória do Brasil na Itália: a Batalha de Monte Castelo. "Eu me sinto muito bem, graças a Deus, de comemorar meu aniversário. Coragem e satisfação", resumiu o anfitrião. Ao contar sobre a guerra, Geraldo relembrou a vez em que viu o corpo do ditador Benito Mussolini, depois de fuzilado por antifascistas, exposto em praça pública. "Estava lá pendurado feito um boi. Eu cheguei a pegar nos cabelos dele".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre familiares e amigos de Geraldo, estava a banda do Comando da 10ª Região Militar do Exército, baseado em Fortaleza. Quando questionado se o grupo poderia tocar o hino da FEB, Geraldo permitiu, mas também pediu para que tocassem um forró pé-de-serra. O desejo foi atendido, bem como o parabéns cantado.

No salão de festas do prédio onde Geraldo mora, localizado no Centro da capital cearense, o pracinha febiano riu e celebrou ao lado de três dos cinco filhos: o servidor público Washington Rodrigues, 70, que mora em Fortaleza; a juíza da Carolina Bertrand, 51; e a psicóloga Gabriela Bertrand, 49, que vieram de Maceió (AL) para celebração. A outra filha mora no exterior; e outro, em São Paulo. "Desde pequena sempre tive orgulho do meu pai. Talvez, eu não tivesse a ideia da dimensão, da importância que ele exerceu na sociedade como ex-veterano de guerra, mas sempre foi uma satisfação celebrar a história dele", relata Gabriela. A psicóloga também pontua que antes o pai participava dos desfiles do 7 de setembro e de todos os eventos relativos a FEB e relembra que Geraldo viveu 40 anos ao lado da esposa, Maria Regina Bertrand Oliveira, que morreu em 2010, aos 79 anos, devido a um câncer.

"Não havia uma espontaneidade para falar sobre a guerra em si, mas uma das coisas que ele gostava de mencionar era que meu avó paterno dizia para ele: 'você vai e volta'. Eu acho que isso fez diferença no sentido de ele ter esperança de que ele não morreria na guerra e daria testemunho disso", complementa a filha. Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Aniversário de 103 anos do cearense Geraldo Rodrigues de Oliveira, pracinha da FEB Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Brasil na Segunda Guerra Mundial Foram 25.334 brasileiros para a Segunda Guerra Mundial comandados pelo marechal João Baptista Mascarenhas de Morais. Desses, 15 mil eram combatentes. Os demais eram desde engenheiros até 75 enfermeiras.

De cearenses, foram 377. O número passa de 400 se considerados aqueles que ficaram no litoral. Após atualização de dados feita pela 10ª Região Militar, constatou-se que dois pracinhas cearenses estão vivos. São eles o tenente Geraldo e o sargento José Barbosa Sobrinho, de 107 anos. A informação foi confirmada pelo major Gustavo Augusto de Araújo Chaves Pereira, historiador do Exército, assessor cultural da 10ª Região e um dos autores do livro Reminiscências da História do Ceará na Segunda Guerra Mundial. A então recém-criada Força Aérea Brasileira (FAB) também participou, enviando um esquadrão de reconhecimento aéreo e o 1º Grupo de Aviação de Caça. Cerca de 2.700 homens foram feridos em combate.