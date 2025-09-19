Casal Macron apresentará provas de que primeira-dama é mulher

A esposa do presidente francês, Brigitte Macron, vai apresentar comprovações científicas que nasceu mulher em ação judicial / Crédito: Thomas COEX / AFP

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, deverá apresentar “testemunhos de natureza científica” de que nasceu mulher, como parte da ação judicial contra a influenciadora estadunidense Candace Owens. O casal Macron acusou judicialmente Candace por difamação, após ela afirmar nas redes sociais e em veículos conservadores que a primeira-dama nasceu homem. A informação revelada pelo advogado do casal, Tom Clare, aponta que a defesa deve apresentar fotos de Brigitte durante a gravidez e “evidências científicas” de que a primeira-dama é mulher. Ele acrescentou que a esposa do presidente francês está disposta a “fazer o que for preciso” mesmo que as alegações sejam “profundamente perturbadoras”. As informações foram divulgadas em entrevista à BBC, na quinta-feira, 18.

Conforme os trâmites judiciais dos Estados Unidos, os autores do processo de difamação devem apresentar provas de que o acusado agiu de maneira maliciosa. Em entrevista à Paris Match em agosto, Macron disse que se trata de “informações falsas para causar dano a serviço de uma ideologia” e que existem ligações claras com interesses da extrema direita. As acusações da influenciadora norte-americana conservadora começaram em 2024. Este ano, Owens publicou uma série de vídeos no seu canal do YouTube, com mais de 4,5 milhões de inscritos, intitulada “Becoming Brigitte” (tornando-se Brigitte, em tradução para o português), com mais de dez vídeos. Em suas redes sociais, Candace alegou que esse seria “o maior escândalo da história política”. O advogado Tom Clare alega que o Tribunal Superior de Delaware considerou o caso como uma campanha de difamação contra a família Macron e que o casal sofreu danos econômicos após a “denúncia infundada” de Owens.