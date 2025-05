Macron tem rosto empurrado pela primeira-dama e momento repercute; veja reações

A viagem do presidente francês ao Vietnã marca a primeira etapa de uma missão diplomática pela Ásia, com foco em segurança regional e acordos econômicos

No registro, feito no momento de desembarque da aeronave, é possível ver a manga do terno vermelho da primeira-dama no momento em que ela empurra o rosto de Macron. Ele então percebe que está sendo visto por veículos da imprensa e acena, aparentemente desconfortável.

A chegada do presidente francês, Emmanuel Macron , e da primeira-dama, Brigitte Macron , nesse domingo, 25, a Hanói, no Vietnã, foi palco de um momento polêmico protagonizado pelo casal. Diante da imprensa, registros flagraram um empurrão de Brigitte no rosto de Macron. O flagra tem repercutido nas redes sociais.

O Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, tentou negar qualquer desentendimento inicialmente, mas depois confirmou que as imagens são reais. O episódio foi então minimizado, em que afirmaram se tratar apenas de um “briguinha de casal”.

Outra usuária, que se identifica no X apenas como Patrícia e também como jornalista, compartilhou: “Gabinete do Macron: ‘É um momento de união. Não foi preciso mais nada para alimentar os ânimos dos teóricos da conspiração’. Na minha cidade: a muié meteu a mão na cara do marido”.

Dom Lancellotti, fundador do movimento “Gays com Bolsonaro”, comentou o episódio em tom de humor. “Hoje eu acordei mais desnorteado que o Macron depois de levar um tapão da Brigitte no Vietnã”, compartilhou.

Rafael Fontana, que se identifica também como jornalista, comentou não apenas o momento do suposto tapa, mas o mal estar entre o casal, que em eventos diplomáticos costumam andar de mãos dadas. “Macron levou um tapa da esposa ao desembarcar no Vietnã. Depois, ela se recusou a segurar no braço do presidente francês”, publicou.