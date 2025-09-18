Pesquisa Quaest: Lula vence Bolsonaro, Tarcísio, Ciro e Michelle

Levantamento Genial/Quaest mostrou que Lula venceria todos seus potenciais adversários num eventual segundo turno pelo Palácio do Planalto / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera hoje as intenções de voto para as eleições de 2026, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 18. O instituto testou oito cenários de primeiro turno, com o petista liderando em todos. Além disso, o levantamento mostrou que Lula venceria todos seus potenciais adversários num eventual segundo turno pelo Palácio do Planalto.

Porém, o cenário é improvável, uma vez que Bolsonaro está inelegível e foi condenado a mais de 27 anos de prisão. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) registrou 32% das intenções de voto, contra 47% de Lula em eventual segundo turno. Já Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, marcou 29%, ante 47% do petista. Segundo a pesquisa, Lula venceria em eventual segundo turno contra todos os governadores de direita.