Pesquisa Quaest: Lula vence Bolsonaro, Tarcísio, Ciro e Michelle

Pesquisa Quaest: Lula venceria Bolsonaro, Tarcísio, Ciro, Michelle ou Eduardo

Pesquisa revelou um cenário de estabilidade em relação ao mês passado. Presidente seguiu na liderança em todos os cenários testados, com sutis variações
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera hoje as intenções de voto para as eleições de 2026, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 18.

O instituto testou oito cenários de primeiro turno, com o petista liderando em todos. Além disso, o levantamento mostrou que Lula venceria todos seus potenciais adversários num eventual segundo turno pelo Palácio do Planalto.

De modo geral, a pesquisa revelou um cenário de estabilidade em relação ao levantamento publicado no mês passado. De lá para cá, o presidente seguiu na liderança em todos os cenários testados, com sutis variações dentro da margem de erro.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 120 cidades brasileiras de 12 a 14 de setembro. A coleta foi realizada em domicílio com questionários estruturados. Margem de erro é de dois pontos porcentuais, com 95% de confiança.

Em eventual segundo turno contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula registrou 43% das intenções de voto. Já o governador paulista somou 35%. Os números são iguais aos da pesquisa divulgada em agosto.

Num eventual segundo turno, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) registrou 33%, ante 40% do petista — uma diferença de sete pontos porcentuais. Não há série histórica do confronto entre Lula e o pedetista.

Lula x família Bolsonaro

A pesquisa também testou cenários de segundo turno entre Lula e membros da família Bolsonaro. Segundo o levantamento, Lula venceria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com 47% dos votos, contra 34% do adversário.

Porém, o cenário é improvável, uma vez que Bolsonaro está inelegível e foi condenado a mais de 27 anos de prisão.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) registrou 32% das intenções de voto, contra 47% de Lula em eventual segundo turno. Já Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, marcou 29%, ante 47% do petista.

Segundo a pesquisa, Lula venceria em eventual segundo turno contra todos os governadores de direita.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), obteve 32%, contra 44% do presidente. O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), marcou 32%, ante 45% de Lula.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), alcançou 31%, contra 46% do petista. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), marcou 26%, enquanto Lula atingiu 45%.

Lula lidera em cenários de 1º turno

O levantamento simulou oito arranjos diferentes de candidatos. No primeiro cenário, Lula aparece com 32% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 24%, e Ciro, com 11%. Em outras combinações, o petista oscila entre 32% e 43%, sempre à frente dos adversários.

Quando Michelle substitui o ex-presidente Bolsonaro, Lula marca 33%, contra 18% da ex-primeira-dama. Com Tarcísio, o petista tem 35% a 17%. Já nos cenários em que enfrenta Eduardo, Lula varia de 32% a 43%, enquanto o deputado alcança entre 14% e 21%.

Entre os candidatos da direita testados, além de Bolsonaro e sua família, apareceram Ratinho Júnior, Zema e Caiado, que oscilaram de 4% a 13% conforme a composição.

A pesquisa também avaliou a intenção de voto espontânea, na qual o eleitor não recebe a lista de nomes. Nesse caso, Lula subiu de 16% em agosto para 18% em setembro, enquanto Bolsonaro caiu de 9% para 6%. O governador de São Paulo foi citado por 2%. A taxa de indecisos cresceu de 66% para 68%.

Lula Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro Ciro Gomes

