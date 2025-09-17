Alcolumbre diz que Eduardo Bolsonaro instiga EUA contra o Brasil e 'não dá para aceitar calado'

Davi Alcolumbre / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), criticou nesta quarta-feira, 17, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e disse que o parlamentar instiga os Estados Unidos contra o Brasil. "Não dá para eu ver todos os dias um deputado federal, do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu País. Nunca falei sobre isso, mas está na hora de começar a falar. Não dá para aceitar todas essas agressões calado", afirmou em discurso no plenário. Alcolumbre disse que os Estados Unidos "ofendem o Brasil" todos os dias. As declarações vieram depois de senadores de oposição comentarem caso envolvendo o historiador Eduardo Bueno, que integra conselho do Senado e publicou vídeo comemorando a morte do influenciador americano Charlie Kirk. Alcolumbre afirmou que queria ele mesmo ter demitido Bueno.