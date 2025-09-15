Suspeito de matar Charlie Kirk não admitiu culpa nem quer colaborar, diz governador de Utah

Getty Images Spencer Cox tem sido uma das vozes mais ouvidas nos EUA após a morte de Charlie Kirk O suspeito pelo assassinato do ativista americano Charlie Kirk "não está cooperando" com as autoridades e não confessou ter disparado o tiro fatal, disse o governador de Utah, Spencer Cox, à imprensa dos Estados Unidos. O suspeito Tyler Robinson, de 22 anos, foi detido cerca de 33 horas depois que Kirk, de 31 anos, foi morto com um tiro em Orem, no Utah, na quarta-feira da semana passada (10/9).

Em declarações à ABC News, o governador republicano Cox disse que pessoas próximas a Robinson estavam cooperando com a investigação. Cox apareceu em vários meios de comunicação dos EUA na manhã de domingo, onde também reiterou preocupações com as mídias sociais após a morte de Kirk. O governador também foi questionado sobre uma reportagem do New York Times alegando que Robinson havia conversado com outras pessoas após o atentado por meio da plataforma de mensagens Discord, incluindo alegações de que ele brincou sobre ser o atirador. Cox disse à ABC News: "Tudo o que podemos confirmar é que essas conversas definitivamente estavam acontecendo, e eles não acreditaram que era realmente ele".

"Era tudo brincadeira até que ele [...] admitiu que era ele mesmo." Robinson foi preso na quinta-feira (11/9) à noite após se render à polícia. Kirk estava dando uma palestra na Universidade de Utah Valley em um evento ao ar livre realizado pela Turning Point USA, a organização que ele fundou, quando foi baleado e morto.

O evento fazia parte da American Comeback Tour, uma tour de palestras por vários campi universitários nos EUA. Cox disse ao Wall Street Journal que Robinson, natural de Utah, estava "profundamente doutrinado com a ideologia de esquerda". Quando questionado sobre essa declaração pela CNN no domingo (14/9), ele disse que essa informação partiu de amigos e familiares do suspeito.