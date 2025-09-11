Aliados de Bolsonaro reagem a condenação com lamentos, pedidos de anistia e ameaças de sanções

Reuters Flávio Bolsonaro também atacou o ministro e relator do caso Alexandre de Moraes Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por golpe de Estado e outros crimes, bolsonaristas e aliados reagiram à decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) com lamentação, pedido de anistia e ameaças. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, comentou a decisão da corte após o voto da ministra Cármen Lúcia, que formou maioria para condenar os réus nesta quinta-feira (11/9).

Flávio criticou o voto da ministra por não individualizar as condutas dos réus. "Pessoas que não se conhecem e nunca se falaram passaram a integrar uma organização criminosa. Discurso virou prova de premeditação. Narrativas viraram fundamento jurídico." Ele também atacou o ministro e relator do caso Alexandre de Moraes. "A pretexto de defender a democracia, os pilares da democracia foram quebrados para condenar um inocente que ousou não se curvar a um ditador chamado Alexandre de Moraes", publicou no X. "Chamam de julgamento um processo que todos já sabiam o resultado antes mesmo de ele começar. Não pelo que viria a ser produzido nos autos, mas por quem iria julgar. A isso chamam de defesa da democracia. Não, isso é defesa da supremacia."

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também filho do ex-presidente, voltou a defender uma anistia ao pai e outros condenados em processos relacionados. "Nada diferente de anistia ampla, geral e irrestrita deverá ser analisada ou surtirá qualquer efeito de pacificação", disse. "Se me decretar para a eternidade o exílio fosse a solução do problema, eu até toparia. No entanto, anistia light ou redução de pena apenas para quem esteve na Praça dos Três Poderes não irá resolver. A perseguição de Alexandre de Moraes continuará", disse o deputado. Ele afirmou que a medida permitiria "virar a página" e pacificar o Brasil.

Eduardo, que se mudou para os Estados Unidos no início deste ano para buscar apoio do presidente Donald Trump para interromper processos criminais contra seu pai, afirmou à agência Reuters que espera mais sanções do governo americano após a condenação. O parlamentar alertou que todos os ministros do STF que votaram pela condenação do ex-presidente podem enfrentar sanções sob a Lei Magnitsky, que já foi aplicada pelo governo de Donald Trump contra Moraes. Além dele, os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin votaram pela condenação do ex-presidente. Luiz Fux foi o único dissidente.