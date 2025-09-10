Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quantos votos são necessários para condenar Bolsonaro? Entenda

Quantos votos são necessários para condenar Bolsonaro? Entenda

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será condenado se a maioria na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) considerá-lo culpado pelos crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado. Como cinco ministros compõem o colegiado, o resultado ocorre com três votos no mesmo sentido.

No início do quarto dia de julgamento, o colegiado tem placar de 2 a 0 pela condenação de Bolsonaro e dos outros sete réus. Os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino. Por volta das 12h40, o ministro Luiz Fux ainda fazia a leitura de seu voto. Depois, ainda se manifestam os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente do colegiado.

Como mostrou o Estadão, o maior desafio do colegiado será entrar em acordo para calcular as penas. Os ministros apostam em um meio do caminho entre a expectativa da Procuradoria-Geral da República (PGR) e o pedido das defesas. A expectativa é que as punições fiquem entre 25 e 30 anos de prisão.

Quando o julgamento terminar, é possível que Bolsonaro continue preso. Caso seja decretado início imediato do cumprimento da pena, o colegiado vai decidir se ele continua em casa ou será transferido para a penitenciária da Papuda, em Brasília.

No STF, a regra é que o condenado aguarde em liberdade o trânsito em julgado, quando todos os recursos disponíveis à defesa já foram analisados. Mas, como Bolsonaro já está em prisão domiciliar para evitar fuga e obstrução das investigações, não faria sentido libertá-lo do fim do julgamento até a análise dos recursos.

Além do ex-presidente, fazem parte do grupo dos réus do núcleo crucial:

- Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil;

- Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência;

- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, que assinou acordo de delação com a Polícia Federal.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar