Cearense Paulo Sérgio Nogueira é absolvido por Luiz Fux

Paulo Sérgio Nogueira é um dos réus integrantes da núcleo crucial da trama golpista / Crédito: EVARISTO SÁ / AFP

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela absolvição de todas as acusações referentes ao cearense Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa no governo Jair Bolsonaro (PL). Ele disse que o réu "não apoiou qualquer ideia de ruptura institucional". "Eu constato assim a ausência de qualquer prova, no sentido que o réu Paulo Sérgio Guedes de Oliveira, agiu para apoiar ou participar da prática de um golpe de Estado, ou de uma abolição violenta do Estado democrático e lei", afirmou Fux nesta quarta-feira, 10, em votação na 1ª Turma do STF.

Do que Paulo Sérgio é acusado no julgamento? O cearense responde pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa Paulo Sérgio de: endossar críticas às urnas eletrônicas para aumentar a desconfiança popular no sistema eleitoral e

anular os resultados da eleição;



anular os resultados da eleição; ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro na redação da minuta do golpe;



apresentar o documento aos comandantes das Força Armadas a procura de apoio.

Defesa de Paulo Sérgio Nogueira A defesa do general Paulo Sérgio afirmou ao STF que o ex-ministro é inocente e pediu a absolvição dos crimes. Os advogados de Nogueira afirmaram, nas alegações finais enviadas à Suprema Corte, que o réu era contrário à adoção de qualquer medida de exceção após o resultado das eleições presidenciais de 2022. Para impedir que Bolsonaro seguisse com o golpe, o militar diz ter convocado uma reunião com comandantes militares a fim de impedir que o ex-presidente assinasse “uma doideira” por influência de grupos radicais.