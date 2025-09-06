Senadora Damares Alves encerra sessões de radioterapia

Senadora Damares Alves na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado / Crédito: Edilson Rodrigues/Ag Senado

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) compartilhou nas redes sociais um relato sobre a etapa final de seu tratamento contra o câncer de mama. Na publicação feita nessa sexta-feira, 5, contou que recebeu uma homenagem da equipe de radioterapia durante sua última sessão, descrevendo o gesto como uma surpresa emocionante. A parlamentar anunciou publicamente a doença em agosto e vem atualizando seus seguidores sobre o processo.



Segundo Damares, a equipe médica e de enfermagem responsável pela radioterapia preparou a despedida para marcar o encerramento do ciclo. Ela mencionou a coordenação dos médicos e enfermeiros, a quem atribuiu papel central nos cuidados. “Gente foi minha última sessão de radioterapia e o time que cuidou de mim fez surpresa”, postou Damares na sua conta do Instagram. Na publicação, a senadora mostrou bilhetes e uma pequena surpresa feita pela equipe da unidade de saúde. O tratamento foi realizado no hospital Rede D’Or Star, em Brasília. Damares afirmou que a unidade não apenas ofereceu suporte técnico, mas também adotou práticas de acolhimento consideradas importantes nesse tipo de atendimento. O relato reforça a dimensão simbólica que momentos de despedida podem assumir para pacientes em situações de longa internação ou rotina médica intensiva.



Damares Alves e o tratamento contra câncer de mama A revelação sobre o câncer foi feita pela própria senadora no dia 27 de agosto durante uma sessão no Senado, quando comunicou o diagnóstico ao público. Desde então, Damares tem utilizado suas redes sociais para registrar etapas do processo de tratamento, incluindo sessões de quimioterapia e radioterapia. As mensagens combinam relatos pessoais com agradecimentos à equipe que a acompanha.

“Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Eu estou num enfrentamento à doença e estou tendo a coragem de fazer esse anúncio público”, afirmou na reunião.