Senadora Damares Alves encerra sessões de radioterapia

Senadora Damares Alves encerra sessões de radioterapia e compartilha surpresa de equipe médica

Damares revelou o diagnóstico de um câncer de mama no último dia 27 de agosto, durante sessão do Senado. O tratamento foi realizado no hospital Rede D’Or Star, em Brasília
A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) compartilhou nas redes sociais um relato sobre a etapa final de seu tratamento contra o câncer de mama. Na publicação feita nessa sexta-feira, 5, contou que recebeu uma homenagem da equipe de radioterapia durante sua última sessão, descrevendo o gesto como uma surpresa emocionante.

A parlamentar anunciou publicamente a doença em agosto e vem atualizando seus seguidores sobre o processo.

Segundo Damares, a equipe médica e de enfermagem responsável pela radioterapia preparou a despedida para marcar o encerramento do ciclo. Ela mencionou a coordenação dos médicos e enfermeiros, a quem atribuiu papel central nos cuidados.

“Gente foi minha última sessão de radioterapia e o time que cuidou de mim fez surpresa”, postou Damares na sua conta do Instagram. Na publicação, a senadora mostrou bilhetes e uma pequena surpresa feita pela equipe da unidade de saúde.

O tratamento foi realizado no hospital Rede D’Or Star, em Brasília. Damares afirmou que a unidade não apenas ofereceu suporte técnico, mas também adotou práticas de acolhimento consideradas importantes nesse tipo de atendimento.

O relato reforça a dimensão simbólica que momentos de despedida podem assumir para pacientes em situações de longa internação ou rotina médica intensiva.

Damares Alves e o tratamento contra câncer de mama

A revelação sobre o câncer foi feita pela própria senadora no dia 27 de agosto durante uma sessão no Senado, quando comunicou o diagnóstico ao público.

Desde então, Damares tem utilizado suas redes sociais para registrar etapas do processo de tratamento, incluindo sessões de quimioterapia e radioterapia. As mensagens combinam relatos pessoais com agradecimentos à equipe que a acompanha.

“Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Eu estou num enfrentamento à doença e estou tendo a coragem de fazer esse anúncio público”, afirmou na reunião.

A notícia de sua condição teve repercussão nacional, considerando o papel de Damares como figura política e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro. O caso também reabriu debates sobre a saúde de parlamentares e a exposição pública de diagnósticos, que variam conforme a decisão de cada político em divulgar ou não informações médicas pessoais.

Com o encerramento desta fase do tratamento, Damares não detalhou quais serão os próximos passos médicos. Casos de câncer de mama costumam envolver etapas distintas de acompanhamento, variando conforme a resposta ao tratamento e as orientações clínicas posteriores.

A senadora segue em atividade política no Senado, conciliando compromissos legislativos com a rotina médica.

