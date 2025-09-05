Múcio sobre julgamento de Bolsonaro: 'Lema das Forças Armadas é respeitar decisão da Justiça'

"O lema das Forças Armadas é respeitar a decisão da Justiça. Isso é um assunto da Justiça e da política. As Forças Armadas são diferentes, elas servem ao País. Nós estamos conscientes que tínhamos que passar por isso tudo e estamos serenos, esperamos o veredicto da Justiça, que será cumprido", afirmou Múcio.

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta sexta-feira, 5, que as Forças Armadas devem respeitar a decisão do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. No banco dos réus, está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), capitão da reserva, e outros militares, dos quais cinco de alta patente.

Sobre o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro, cujos textos da oposição buscam incluir o perdão a Bolsonaro, Múcio evitou falar sobre o mérito da proposta, mas declarou que a "queda de braço entre Poderes não serve ao País".

As declarações de Múcio foram dadas na saída do Palácio da Alvorada, onde ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almoçaram com comandantes e ex-comandantes das Forças Armadas. Segundo o ministro, Lula ficou "extremamente satisfeito" no diálogo com os militares.

No encontro, também foi discutido o planejamento do desfile de 7 de Setembro, que será realizado na manhã deste domingo, 7. Segundo Múcio, o planejamento será como os dos anos anteriores e prometeu uma "festa bonita na Esplanada". O comandante do Exército, general Tomás Paiva, estimou que 9.500 pessoas estão envolvidas na cerimônia.

Múcio também comentou sobre as recentes tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, que podem escalar em um conflito militar. O ministro disse que as Forças Armadas já haviam organizado manobras na região e que a presença militar vai evitar o Norte do País se torne uma "trincheira" na disputa entre Venezuela e EUA.