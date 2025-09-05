STF já decidiu que perdão não se aplica a crimes contra a democracia

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Precedentes jurídicos e o atual clima tanto dentro da Suprema Corte brasileira quanto a possibilidade de o Congresso anistiar os envolvidos na tentativa de golpe de Estado de 2022 sinalizam que a instância máxima da Justiça considera inadmissível o perdão a crimes contra a democracia. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou decreto de indulto de Jair Bolsonaro (PL) ao ex-deputado federal Daniel Silveira, condenado por crimes contra o Estado Democrático de Direito.