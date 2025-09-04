Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motta diz que Tarcísio tem interesse pela anistia, mas não há definição sobre o tema

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que ainda não há definição sobre a possibilidade de pautar o projeto que concede anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. As declarações ocorreram na manhã desta quinta-feira, 4, na semana em que teve início o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

No fim da quarta-feira, 3, Motta teve um encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Brasília. Aliado de Bolsonaro, Tarcísio tem persuadido parlamentares em favor da anistia. "Nós estamos muito tranquilos com relação à discussão dessa pauta. Não há ainda nenhuma definição", disse Motta, ao ser questionado por jornalistas sobre a possibilidade de votação da anistia. "Estamos sempre ouvindo o colégio de líderes nessas pautas", acrescentou.

O presidente da Câmara também comentou a reunião que teve com Tarcísio. "O governador é um querido amigo, é do nosso partido, nós temos dialogado sempre. Não tem nenhuma novidade com relação a isso". Questionado se conversaram sobre a anistia, Motta respondeu: "O governador tem um interesse de que se paute a anistia, isso é público. E nós estamos ouvindo a todos. Estamos ouvindo os líderes que têm interesse e aqueles também que não têm interesse".

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast durante a semana, Motta admitiu que aumentou o número de líderes partidários que estão pedindo a anistia. A temperatura foi medida em uma reunião com os líderes na última terça-feira, 2.

A oposição pressiona para que Motta paute pelo menos a urgência na próxima semana e realize a votação do mérito na semana do dia 15. Nesta manhã, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante(RJ), afirmou ter uma reunião marcada com o presidente da Casa para tratar sobre o tema. O bloco sustenta que Bolsonaro tem sido vítima de perseguição política.

Governistas, porém, argumentam que o projeto é inconstitucional e que a votação pode representar um novo conflito entre o Congresso Nacional e o STF.

