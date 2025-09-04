Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ

Indicados por Lula, os nomes foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e o plenário da Casa

Marluce Caldas era integrante do Ministério Público de Alagoas (MPAL) desde 1986 e entrou na vaga aberta pela aposentadoria da ministra Laurita Vaz, que deixou o tribunal em outubro de 2023.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) empossou nesta quinta-feira, 4, os ministros Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão. Ambos foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Antes de chegar ao STJ, o ministro Carlos Pires Brandão atuava como desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), sediado em Brasília.

Ele também é professor de direito na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Brandão ocupará a cadeira da ex-ministra Assusete Magalhães, que se aposentou em janeiro de 2024.

Os novos ministros do tribunal foram escolhidos pelo presidente da República em lista formada pelo Pleno do STJ em 15 de outubro de 2024. Antes da posse, Carlos Brandão e Marcluce Caldas tiveram os nomes aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e o plenário da Casa.