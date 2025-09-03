Medalha Agerson Tabosa será entregue a autoridades no dia 11

Outras autoridades serão homenageadas na solenidade, que está prevista para o próximo dia 11 de setembro

A honraria será concedida a importantes figuras do cenário jurídico e público cearense. A lista de homenageados inclui o desembargador Heráclito Vieira (presidente do Tribunal de Justiça); a advogada Christiani Leitão (presidente da OAB Ceará); a conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Onélia Santana; a defensora pública geral do Estado Sâmia Costa Farias e o diretor-geral do Detran Ceará, Waldemir Catanho .

No próximo dia 11 de setembro, será outorgada a Medalha Agerson Tabosa pelo Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7). A homenagem é concedida a personalidades consideradas importantes na área jurídica e em serviços relevantes à sociedade. A solenidade que reúne autoridades do Judiciário, da advocacia, da gestão pública, dos direitos humanos e do meio acadêmico acontece às 19h na Instituição de Ensino Superior (IES), localizada no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

A lista de personalidades que serão homenageadas ainda inclui a secretária de Direitos Humanos do Estado, Maria do Perpétuo Socorro França; o secretário de Justiça e Cidadania, Hélio das Chagas; o professor da UnB, Edvaldo Moita; a reitora da UNAMA, Betânia Fidalgo Arroyo; e o juiz federal João Luís Nogueira Matias, que também coordena o Mestrado em Direito da UNI7.

“A homenagem reforça o nosso compromisso com o reconhecimento de trajetórias que contribuem para a excelência do Direito e a defesa dos valores democráticos. Ao valorizar nomes de destaque, a UNI7 estimula o diálogo entre diferentes gerações de profissionais e o fortalecimento das instituições públicas. O ato também simboliza a valorização do papel social da Justiça e da educação jurídica no desenvolvimento da sociedade”, afirma Vânia Lopes, reitora da instituição.

A programação conta com a formação da mesa diretiva e a entrega das medalhas aos homenageados. Além de palestra do professor Marcelo Neves, que encerra o evento.

Quem foi Agerson Tabosa Pinto?

Professor e jurista, foi doutor em Direito do Estado pela USP e mestre em Ciência Política pelo IUPERJ, ele atuou como professor-titular e diretor na Universidade Federal do Ceará (UFC). Na Faculdade 7 de Setembro (UNI7), lecionou as disciplinas de Direito Romano e Sociologia até sua morte, em 2011, e deixou um legado de livros e artigos publicados.

