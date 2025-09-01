Sindicato aciona Justiça contra demissões na Ematerce

Sindicato entrou na Justiça contra desligamento de funcionários com 75 anos de idade ou mais / Crédito: Reprodução / Mova-se sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do Ceará (Mova-se) entrou com uma ação judicial contra a demissão de 132 empregados públicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (Ematerce), com 75 anos de idade ou mais, no último dia 25 de agosto. Segundo o Mova-se, a aposentadoria compulsória de pessoas com 75 anos, antes de uma definição do Supremo Tribunal Federal (STF), fere princípios constitucionais. A entidade destaca que a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) se anteciparam quanto à regulamentação da questão no Brasil. “Nossa luta é pelo respeito, pela valorização da experiência e pela garantia dos direitos. A idade não pode ser punição”, argumenta.

O coordenador do Mova-se, afirma que o sindicato esteve em três reuniões com o presidente da Ematerce, Inácio Mariano da Costa, e comentou que a empresa “não tem liberdade de orçamento” por ser vinculada ao Governo do Estado. Entretanto, confirma que o sindicato não irá realizar homologações dessas demissões e que estará na Justiça discutindo a decisão. Aposentadoria compulsória no STF O tema ainda é discutido no STF e segue sem definições claras de procedimento. O Supremo deve definir se a rescisão compulsória de empregados públicos a partir de 75 anos deve ser aplicada automaticamente ou se é necessária uma lei complementar. A controvérsia iniciou-se dentro da Corte após a Reforma da Previdência em 2019. Segundo o professor da Universidade Federal do Ceará e especialista em direito trabalhista, Paulo Rogério Marques, essa situação “não é única no Brasil”. O professor explica que a Reforma de 2019 estendeu a aposentadoria compulsória para trabalhadores contratados pela CLT, de autarquias, de economias mistas ou empresas públicas, porém, não deixou claro se a medida depende de uma lei complementar para ser aplicada.

Para ele, o Supremo deve responder se a decisão deve ser tomada automaticamente quando o funcionário completar 75 anos ou se é necessário apontar outro caminho. “O tema continua em aberto, com uma incerteza para esse grupo de trabalhadores. A decisão do STF é fundamental para orientar o Estado a realizar, ou não, a dispensa imediata”. Nota da Ematerce

"Comunica-se que, conforme determinado no ofício nº 012370/2025/SEPLAG/SEXEC – PES que fez referência à Comunicação de Ocorrência nº 250002A do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, e observando o disposto no Art. 201, §16, c/c Art. 40, §1º, II, ambos da Constituição Federal, esta empresa deu pleno cumprimento à ordem legal, desligando de seus quadros funcionais os empregados que se enquadram nesta condição legal, isto é, da aposentadoria compulsória de empregados públicos com idade de 75 anos ou mais e já gozando de aposentadoria. Ressaltamos o cumprimento e o resguardo de todos os direitos trabalhistas assegurados em lei.