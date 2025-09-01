Maracanaú: MP recomenda que Prefeitura não faça remoção forçada de pessoas em situação de rua

￼PALÁCIO das Maracanãs, sede da Prefeitura de Maracanaú / Crédito: FÁBIO LIMA

A Prefeitura de Maracanaú, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), recebeu uma recomendação do Ministério Público do Ceará (MPCE) para que não remova à força pessoas em situação de rua em áreas públicas, conforme divulgou o órgão nesta sexta-feira, 29. A iniciativa foi realizada por meio da 10ª Promotoria de Justiça de Maracanaú, que recomendou, ainda, que a gestão "se abstenha de promover qualquer ação de recolhimento forçado de bens e pertences".

Segundo o MP, a medida foi adotada após o órgão ter o conhecimento de planejamento da Secretaria Municipal de Segurança Urbana "para retirada de moradores em áreas públicas". A prefeitura disse tratar-se de ação de planejamento para "acolhimento e posterior destinação a abrigos". O Ministério Público ressalta que essa recomendação reforça o cumprimento da decisão liminar da ADPF nº 976, de julho de 2023, que proíbe esse tipo de prática. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Prefeitura planeja "acolhimento" O POVO contatou a Prefeitura de Maracanaú para solicitar informações sobre o planejamento que está na mira do MPCE. Em nota, disponível na íntegra abaixo, a Prefeitura confirma que está sendo realizado um planejamento, mas que este seria para realizar "acolhimento e posterior destinação de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social para abrigos adequados". A gestão afirma, ainda, que "trata-se de uma ação social e humanitária e não repressiva", respeitando todos os aspectos legais. "A Prefeitura está em contato direto e em parceria com o Ministério Público, que passou recomendações que serão acatadas pela Gestão Municipal", diz a nota.