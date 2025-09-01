Policiamento na Praça dos Três Poderes é reforçado para julgamento de Bolsonaro no STF

O policiamento na Praça dos Três Poderes, em Brasília, será reforçado a partir desta segunda-feira, 1, por conta do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A segurança na área central da capital federal será reforçada com uma operação integrada entre a Segurança Pública do Distrito Federal e a Polícia Judicial, efetivo que realiza a guarda do STF. Uma célula com os dois efetivos integrados será instalada na Praça dos Três Poderes.

O policiamento foi ampliado nas vias de acesso à praça. Por decisão do STF, acampamentos e obstruções estão proibidos na área. A operação contará com varredura constante de drones de imagem térmica. O policiamento será reforçado no domingo, 7 de setembro, quando estão previstas comemorações do Dia da Independência. Dos 31 réus no STF por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, oito integram o chamado "núcleo 1" ou "núcleo crucial". Segundo a PGR, partiram deles as principais decisões da tentativa de ruptura institucional. Nesta terça-feira, 2, os ministros da Primeira Turma do Supremo iniciam o julgamento final da ação penal desse núcleo, que poderá condenar ou absolver os oito réus. Eles são acusados por cinco crimes: organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. A análise do caso vai até o dia 12.