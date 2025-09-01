AO VIVO: Julgamento de Bolsonaro no STF: como será votação, quando sai resultado e consequências

Ex-presidente Jair Bolsonaro é apontado pela Procuradoria-Geral da República como líder de organização criminosa que planejava golpe de Estado / Crédito: Evaristo Sá/AFP

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 1°, repercute o julgamento, por suposta participação em trama golpista, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marcado para esta terça-feira, 2, sob a condução da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Além de Bolsonaro, outros sete réus que também integram o "núcleo 1" da trama de golpe de Estado serão julgados. Esses fazem parte do chamado núcleo crucial e incluem nomes principais, como o vice do ex-presidente, Braga Netto. O julgamento será conduzido pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Turma.