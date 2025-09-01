AO VIVO: Julgamento de Bolsonaro no STF: como será votação, quando sai resultado e consequências

AO VIVO: Julgamento de Bolsonaro no STF: como será votação, quando sai resultado e consequênciasAlém de Bolsonaro, outros sete réus que também integram o "núcleo 1" da trama golpista serão julgados a partir desta terça-feira, 2 de setembro, pela 1ª Turma do STF
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 1°, repercute o julgamento, por suposta participação em trama golpista, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marcado para esta terça-feira, 2, sob a condução da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além de Bolsonaro, outros sete réus que também integram o "núcleo 1" da trama de golpe de Estado serão julgados. Esses fazem parte do chamado núcleo crucial e incluem nomes principais, como o vice do ex-presidente, Braga Netto. O julgamento será conduzido pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Turma.
Como ocorre o julgamento
O presidente Cristiano Zanin abrirá a primeira sessão. Em seguida, Alexandre de Moraes, relator do caso, iniciará a leitura do relatório que reúne as provas coletadas durante a investigação. Seguindo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá uma hora de sustentação oral de acusação. A defesa de cada réu terá a palavra em seguida, com o mesmo tempo disponível.
No total, o tempo previsto para o julgamento é de 27 horas de duração. Para condenar ou absolver cada réu, pelo menos três ministros precisam se manifestar para definir o parecer. A ordem dos votos é a seguinte:
- Alexandre de Moraes;
- Flávio Dino;
- Luiz Fux;
- Cármen Lúcia;
- Cristiano Zanin.
Dividido em sessões, o julgamento está programado para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Há, ainda, uma possibilidade de atraso no julgamento caso algum ministro solicite vista no decorrer da análise do processo.
