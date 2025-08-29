Quais motivos explicam o 'cerco' de Trump contra Brasil e Índia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi / Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

É difícil entender a estratégia de Trump ao tentar constranger o BRICS. Não é segredo que, independentemente da administração à frente da Casa Branca, o governo dos Estados Unidos considera o bloco uma ameaça à hegemonia do país.

Entretanto, na gestão trumpista, analistas têm dificuldade para compreender quais resultados o presidente estadunidense acredita que pode alcançar em sua cruzada contra o bloco.



Mesmo com onze países membros e vários associados, é possível afirmar que os quatro pesos-pesados do bloco ainda são Brasil, Rússia, Índia e China, exatamente os fundadores da iniciativa. Entender essa questão é fundamental para compreender a empreitada de Trump.

Rússia e China são os líderes antiocidentais do bloco e a principal preocupação dos EUA. Já Brasil e Índia se caracterizam por uma política externa pragmática, que transita entre os interesses das potências ocidentais e do Sul Global. Todavia, a política externa do segundo mandato de Trump parece ter se cansado da postura conciliatória de Brasília e Nova Délhi, ao impor pesadas tarifas comerciais que, na prática, funcionam como sanções.

Ambos os países lideram a lista dos mais tarifados pela Casa Branca, com a taxação da Índia iniciada na última terça-feira, 26. Cada um deles desperta preocupações específicas em Washington: o Brasil é a maior potência latino-americana, e manter Brasília controlada é fundamental para assegurar a influência estadunidense sobre a região; já aproximar a Índia do lado americano da disputa geopolítica dá mais segurança para apoiá-la como contraponto à ascensão chinesa.



Para o professor de Relações Internacionais Luiz Philipe, o governo estadunidense erra ao adotar tais medidas contra a Índia. “Os Estados Unidos, tomando atitudes assim, farão com certeza que ela se afaste cada vez mais deles”, afirmou o acadêmico.

O professor lembra que cada um desses países é visto com cautela em Washington: a China pela impressionante evolução econômica, caminho agora trilhado também pela Índia; o Brasil por seu papel crucial na segurança alimentar global; e a Rússia por sua condição de superpotência militar, dona do maior arsenal nuclear do mundo.


