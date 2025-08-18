Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad diz que avaliação de quem vê Lula mais vocal com Brics do que com UE é 'seletiva'

Haddad diz que avaliação de quem vê Lula mais vocal com Brics do que com UE é 'seletiva'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ser "seletiva" a avaliação de que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seria "mais vocal" em negociações com os Brics do que com outros blocos, como a União Europeia.

"O presidente Lula realmente é muito vocal em relação aos Brics, porque o principal destino das nossas exportações hoje são os Brics. Mas o presidente Lula faz tanta questão em relação aos Brics quanto faz em relação à União Europeia", disse Haddad.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O ministro citou ainda como exemplo que Lula conversa quase trimestralmente com o presidente da França Emmanuel Macron. "Porque ele sabe que a maior entrada ao acordo entre Mercosul e União Europeia é a França", mencionou Haddad, reforçando que, desde o início do mandato, Lula disse "com todas as letras" que buscaria acordos com a União Europeia, mas também com países do Brics.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar